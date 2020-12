Matovič priznal svoj prehratý boj, na tlačovú konferenciu o zákaze vychádzania neprišiel a kritizuje Sulíka

Odchod z rokovania vlády

Kritika Sulíka a prezidentky Čaputovej

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) neprišiel na tlačovú konferenciu, na ktorej zástupcovia vlády oznamovali nové opatrenia súvisiace s koronavírusom . Neskôr však novinárom povedal, že priznáva svoj prehratý boj, lebo Slovensko čaká lockdown a nevyberie sa cestou plošného testovania.Dodal, že po vláde odišli predsedovia koaličných strán, preto tlačovú besedu viedol minister zdravotníctva Marek Krajčí OĽaNO ) s podpredsedom vlády vlády Štefanom Holým Sme rodina ).Predseda vlády na otázku, prečo v pondelok 14. decembra odišiel skôr z rokovania kabinetu a neinformoval o nových opatreniach, odpovedal, že mu „prišlo z toho vnútorne zle a musel zasadnutie vlády opustiť“.Podľa jeho slov sa snažil urobiť všetko pre to, aby lockdown nebol. Doplnil však, že je rád, že prišlo k zhode všetkých koaličných strán.Premiér opätovne kritizoval ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ) za to, že nezabezpečil testy a Slovensko preto musí ísť do lockdownu. Sulík má vo štvrtok 17. decembra v skrátenom legislatívnom konaní predložiť novelu zákona o verejnom obstarávaní, aby sa mohli kupovať testy.Na otázku, čo hovorí na výzvu prezidentky Zuzany Čaputovej, aby sa politici nehádali, povedal, že prezidentka sa pokúsila „odsabotovať“ masívne plošné testovanie na rozhraní októbra a novembra. „Vyjadrenie deň pred plošným testovaním z pozície prezidentky, že to nezvládneme, že to má byť dobrovoľné pre ľudí, bolo demoralizujúce voči príslušníkom ozbrojených síl,“ povedal Matovič.Namiesto výzvy zdravotníkom, aby prišli pomôcť, prišlo podľa Matoviča vyhlásenie, ktoré aj samotní príslušníci ozbrojených síl brali veľmi ťažko.