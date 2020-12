Primátor Žiaru nad Hronom sa pripojil k prezidentke a vyzýva ľudí na osobný lockdown

Zriadia ďalšie odberové miestnosti

Zamestnancom nariadia dovolenku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal sa pripája k výzve prezidentky SR Zuzany Čaputovej a slovenských vedcov, lekárov a odborníkov a vyzýva občanov mesta k osobnému lockdownu.Ako informuje prostredníctvom webovej stránky mesta, obyvatelia by sami mali prispieť k obmedzeniu mobility a tým zamedziť masívnemu a nekontrolovateľnému šíreniu vírusu.„Vyzývam preto všetkých obyvateľov Žiaru nad Hronom a nielen ich, aby v maximálnej možnej miere obmedzili mobilitu a vzájomné kontaktovanie sa v nasledujúcich týždňoch, nakupovanie a stretávanie sa. Aby sa stretávali len v užšom rodinnom kruhu, alebo len s niekoľkými priateľmi. Ak chcete stráviť čas cez Vianoce so svojimi staršími príbuznými, mali by ste byť skutočne zodpovední, pretože ich môžete priamo ohroziť bez toho, aby ste o tom vedeli,“ hovorí primátor.Dodáva, že v Žiari nad Hronom už došlo k niekoľkým prípadom úmrtí občanov, ktorí sa nakazili koronavírusom.Mesto Žiar nad Hronom na vlastné náklady zriadi ďalšie odberové miestnosti, aby vytvorilo väčší priestor na testovanie sa obyvateľov pred vianočnými sviatkami.„Dnes o súhlas žiadam Ministerstvo zdravotníctva SR. Verím, že sa nám podarí zabezpečiť aj dostatok testov,“ dodal Antal.Aktivitu na minimum zníži aj tamojší mestský úrad a ostatné organizácie mesta. „Zabezpečovať budeme len nevyhnutné služby a väčšej časti zamestnancov nariadim dovolenky. Plnú prevádzku obnovíme až po sviatkoch, čiže po 6. januári,“ objasnil primátor a vyzval ľudí k zodpovednosti, ktorou môžu pomôcť zdravotníkom a nemocniciam znížiť obrovský nápor ťažkých prípadov pacientov s ochorením COVID-19.