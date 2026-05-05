Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Matovič: PS ťahá dole celú opozíciu. Strany by možno aj chceli niečo povedať, ale náhodou sa nevesta nahnevá a utečie spred oltára – VIDEO
V súvislosti s budúcimi parlamentnými voľbami označil líder Hnutia Slovensko za kľúčové, aby neprepadli opozičné hlasy.
Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s kauzou okolo matky predsedu Michala Šimečku oslabuje podľa lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča celé opozičné spektrum. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA.
"Teraz je problém so Šimečkovou mamou, a to, ako to strašne kostrbato a nedôveryhodne komunikuje Šimečka a spol. Tí ostatní partneri, s ktorými tvorí tú akože ‘správnu, vyvolenú opozíciu’, majú z toho problém, pretože to maslo padá aj na ich hlavu a v podstate ich to ťahá dole," vyhlásil Matovič.
Ostatné strany sú v pasci
Z prieskumov preferencií to podľa neho vôbec nevyzerá tak, že tie percentá, ktoré stratí PS, pribudnú ostatným stranám v opozícii. "PS ťahá dole celú opozíciu. Ostatné strany sú zároveň v takej pasci, že možno by aj chceli niečo na to povedať a chceli by pomenovať pravdu, ale to sa nepatrí, lebo však to je ich partner a potom sa náhodou nevesta nahnevá a utečie spred oltára," dodal Matovič.
V súvislosti s budúcimi parlamentnými voľbami označil líder Hnutia Slovensko za kľúčové, aby neprepadli opozičné hlasy. Strany PS, KDH, SaS a Demokrati sa musia dohodnúť, myslí si Matovič a zároveň hovorí, že jeho Hnutie Slovensko bude pokračovať vlastnou cestou.
Pripomenul, že zo spolupráce ho v minulosti vyčlenil predseda PS Michal Šimečka. "Tam, kde nás vyobcoval Šimečka po hlasovaní o ústave, my si pôjdeme svojou cestou," povedal.
Nereálna predvolebná spolupráca
Predvolebnú spoluprácu so štvoricou menovaných opozičných strán považuje za nereálnu, no po voľbách podľa neho rozhodne "základná matematika". Ambíciou Hnutia Slovensko je preto získať taký výsledok, aby bez neho nebolo možné zostaviť vládu.
"Musíme mať viac percent ako Hlas, aby PS nemohlo zradiť s Hlasom," zdôraznil Matovič s tým, že ideálnym scenárom by bolo, keby sa táto strana (Hlas-SD) do parlamentu vôbec nedostala. Hnutie PS však už povolebnú spoluprácu s Hlasom vylúčilo. Matovič zároveň pripustil aj iný vývoj. "Ak by to hrozilo, Fico sa postará a pôjdu radšej v nejakej koalícii, možno aj s Dankom, len aby tie hlasy neprepadli," myslí si Matovič.
>>> Ceny rozhovor s Igorom Matovičom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Matovič: PS ťahá dole celú opozíciu. Strany by možno aj chceli niečo povedať, ale náhodou sa nevesta nahnevá a utečie spred oltára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajna a Brusel vyvíjajú plán spolupráce, strategický „Drone Deal" pomôže posilniť obranu Európy
