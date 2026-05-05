Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Španielsko zažilo najteplejší apríl v histórii meraní
Extrémne teploty, požiare aj výkyvy počasia potvrdzujú silnejúce vplyvy klimatickej zmeny.
Španielsko zaznamenalo najteplejší apríl od začiatku meraní v roku 1961, keď priemerná teplota dosiahla 15,1 stupňa Celzia.
Štátna meteorologická agentúra AEMET uviedla, že ide o prekonanie doterajšieho rekordu z roku 2023.
Extrémne teploty
Podľa meteorológov bol apríl „extrémne teplý“ a teploty boli o 3,2 stupňa vyššie než priemer z rokov 1991 až 2020.
Počas mesiaca padlo šesť denných teplotných rekordov. Nezvyčajne teplé a suché počasie prispelo aj k viacerým lesným požiarom, najmä na severe krajiny.
Španielsko patrí medzi regióny najviac ohrozené klimatickou zmenou, ktorá prináša častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav aj extrémne zrážky.
Vedci varujú
Paradoxne, rekordne teplý apríl nasledoval po najdaždivejších januári a februári za posledných 47 rokov, keď krajinu zasiahlo 11 silných búrok.
Vlani krajina zažila aj najteplejšie leto v histórii s priemernou teplotou 24,2 stupňa. Vedci upozorňujú, že extrémne výkyvy počasia budú pribúdať, pričom návrat klimatického javu El Niňo môže tento rok opäť priniesť ďalšie rekordné horúčavy.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko zažilo najteplejší apríl v histórii meraní © SITA Všetky práva vyhradené.
