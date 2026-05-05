 Zo zahraničia

05. mája 2026

Španielsko zažilo najteplejší apríl v histórii meraní


Extrémne teploty, požiare aj výkyvy počasia potvrdzujú silnejúce vplyvy klimatickej zmeny.



5.5.2026 (SITA.sk) - Extrémne teploty, požiare aj výkyvy počasia potvrdzujú silnejúce vplyvy klimatickej zmeny.

Španielsko zaznamenalo najteplejší apríl od začiatku meraní v roku 1961, keď priemerná teplota dosiahla 15,1 stupňa Celzia.


Štátna meteorologická agentúra AEMET uviedla, že ide o prekonanie doterajšieho rekordu z roku 2023.



Extrémne teploty


Podľa meteorológov bol apríl „extrémne teplý“ a teploty boli o 3,2 stupňa vyššie než priemer z rokov 1991 až 2020.


Počas mesiaca padlo šesť denných teplotných rekordov. Nezvyčajne teplé a suché počasie prispelo aj k viacerým lesným požiarom, najmä na severe krajiny.


Španielsko patrí medzi regióny najviac ohrozené klimatickou zmenou, ktorá prináša častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav aj extrémne zrážky.



Vedci varujú


Paradoxne, rekordne teplý apríl nasledoval po najdaždivejších januári a februári za posledných 47 rokov, keď krajinu zasiahlo 11 silných búrok.


Vlani krajina zažila aj najteplejšie leto v histórii s priemernou teplotou 24,2 stupňa. Vedci upozorňujú, že extrémne výkyvy počasia budú pribúdať, pričom návrat klimatického javu El Niňo môže tento rok opäť priniesť ďalšie rekordné horúčavy.




Zdroj: SITA.sk - Španielsko zažilo najteplejší apríl v histórii meraní © SITA Všetky práva vyhradené.

Matovič: PS ťahá dole celú opozíciu. Strany by možno aj chceli niečo povedať, ale náhodou sa nevesta nahnevá a utečie spred oltára – VIDEO
Novela z dielne národniarov dostala zelenú, príslušníkmi obecnej polície budú môcť byť len slovenskí občania

