13. decembra 2025

Matovič reagoval na premiérove slová o nevine Kováčika, ľudí vyzval na protest – VIDEO


Najvyšší súd v rozhodnutí o dovolaní v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika podľa predsedu



titulka matovic 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd v rozhodnutí o dovolaní v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika podľa predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča nepovedal, že Kováčik skutky nespáchal, ale rozhodol len o tom, že proces sa má začať odznova.

Fico očisťuje Kováčika


Matovič to uviedol v reakcii na slová predsedu vlády Roberta Fica, ktorý rozhodnutie dovolacieho súdu označil za obrovský úspech Kováčika a označil ho za nevinného. Fico trestnú vec označil len za pokus odstrániť Kováčika z funkcie, aby sa mohol stať špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic.

Perverznosť Ficovho očisťovania Kováčika spočíva v tom, že za dva roky pri moci legislatívne zviazali ruky súdom, prokurátorom aj vyšetrovateľom v kauzách, ktoré sa ich priamo týkajú,“ povedal Matovič. Pripomenul, že koalícia len pred pár dňami spáchala „legislatívny zločin“.

Protest


Ficova koalícia zariadila, že súdy musia kľúčových svedkov a ich výpovede vyhodiť do koša. Ako sa má v takejto krajine domôcť spravodlivosti?“ opýtal sa Matovič. Zároveň upozornil, že súdy v prípade Kováčika, ktorý bol odsúdený aj v inej korupčnej kauze za prijatie 50-tisícového úplatku za manipulovanie trestných konaní, rozhodli ešte počas vlád Smeru.

Poslanec NR SR Igor Dušenka upozornil, že prílepok k Trestnému zákonu, ktorý koalícia presadila napriek ostrému nesúhlasu opozície, bude mať priamy dosah na kauzy D. Kováčika. „Výpovede kajúcnikov a spolupracujúcich obvinených, ktoré nespochybnil ani Najvyšší súd, sa už nebudú môcť použiť,“ uviedol.

Igor Matovič zároveň vyjadril sklamanie, že Hnutie Slovensko nebolo pozvané na opozičný protest v utorok. Napriek tomu vyzval podporovateľov hnutia, aby protest podporili, pretože v tejto situácii je podľa neho nevyhnutné, aby sa opozícia spojila.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Matovič reagoval na premiérove slová o nevine Kováčika, ľudí vyzval na protest – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

