 24hod.sk    Z domova

13. decembra 2025

Premiér Fico vníma verejnú mienku aj slabiny vlády, predčasné voľby však nepripúšťa


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy a výstavby SR Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy

Predseda vlády Robert Fico vôbec neuvažuje nad predčasnými voľbami. Vníma však určité trendy z prieskumov verejnej mienky a uvedomuje si, kde má vláda ...



snimka obrazovky 2025 02 12 172932 676x433 13.12.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico vôbec neuvažuje nad predčasnými voľbami. Vníma však určité trendy z prieskumov verejnej mienky a uvedomuje si, kde má vláda slabiny.

Uplatňovanie právneho štátu


Predovšetkým máme slabiny pri uplatňovaní právneho štátu. To je veľká slabina, na ktorú sa musíme sústrediť. A, samozrejme, ja musím byť dôsledný pri vyvodzovaní zodpovednosti za také veci, ako sa teraz dejú v kuchyni strany Hlas-SD,“ povedal Fico v Sobotných dialógoch STVR.

S predstaviteľmi Hlasu je spájaný aj nákup bývalého outletu vo Voderadoch v okrese Trnava za približne 17 miliónov eur. To podľa premiéra nemôže skončiť tak, že štát dá niekde 17 alebo 18 miliónov a nebude to mať pod kontrolou alebo nebude mať z toho nejaké zisky.

Kandidatúra Ráža


Myslím si, že existujú mechanizmy, ako zagarantovať, že štát to bude kontrolovať a bude mať z toho nejaké príjmy, nejaké zisky. Ak to takto nebude, budeme musieť veľmi tvrdo zasiahnuť,“ uviedol premiér Fico v Sobotných dialógoch. Tlak na predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka bude podľa neho väčší, ale jeho dôveru stále má.

Vyjadril sa aj k prípadnej kandidatúre ministra dopravy Jozefa Ráža na post primátora Bratislavy. Aj keď takáto kandidatúra nie je ešte na stole, Fico by mu kandidatúru určite odporúčal. Za jeho výhodu považuje to, že sa nikdy nejako špeciálne politicky neangažoval, je bezprostredný, priamočiary.


Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico vníma verejnú mienku aj slabiny vlády, predčasné voľby však nepripúšťa © SITA Všetky práva vyhradené.

<< predchádzajúci článok
Tisíce Rumunov protestovalo proti korupcii v justícii, nepokoj vyvolala investigatívna reportáž

