Matovič: Respirátory FFP2 sa na Slovensku budú do konca apríla predávať bez DPH

2.2.2021 - Respirátory FFP2 by sa mali do konca apríla predávať bez DPH. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).„V utorok som dohodol s pánom ministrom financií Edom Hegerom zmenu pri zdaňovaní predaja respirátorov FFP2 ... do konca apríla si ich všetci budeme môcť kúpiť bez DPH,“ uviedol premiér.Návrh novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 ešte v utorok večer schválila vláda.Ministri zároveň schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tejto novele. Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to v odhadovanej výške 15,75 mil. eur.Zámerom návrhu je zavedenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, a ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.Účelom novely je zabezpečenie lepšej cenovej dostupnosti účinnej ochrany obyvateľstva pred ochorením COVID-19, keďže uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na vyššie uvedené tovary predpokladá zníženie ceny pre konečného spotrebiteľa. Navrhuje sa, aby sa toto opatrenie uplatňovalo do 30. apríla 2021.Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak ako sa ďalej uvádza v návrhu, na základe prijatých opatrení na zamedzenie daňových únikov sa od roku 2013 každoročne zlepšuje výber DPH a znižuje sa daňová medzera.Rezort financií očakáva, že tento pozitívny trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Zvýšený výber DPH vykryje podľa ministerstva v plnom rozsahu výpadky na príjmovej strane spôsobené zavedením nulovej sadzby dane na vybrané tovary.