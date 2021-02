Príspevky pre firmy a podnikateľov postihnutých koronakrízou sa navýšia, poskytovať sa budú do konca júna

Dodatky nebudú musieť podpisovať

Sedem stupňov poklesu tržieb

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Príspevky na udržanie zamestnanosti dostane za obdobie od začiatku tohto roka viac zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Súčasne sa od začiatku februára zvýšia sumy príspevkov, pričom sa rozšíri počet kategórií poklesu tržieb u podnikateľov. V utorok o tom rozhodla vláda.Kabinet súčasne schválil predĺženie poskytovania pomoci pre firmy a podnikateľov do konca júna tohto roka.Celkové výdavky na realizáciu projektu na udržanie zamestnanosti na obdobie od marca minulého roka do konca júna tohto roka sa majú zvýšiť takmer o 285 miliónov eur na 1,67 miliardy eur.Najnižší príspevok od februára tohto roka stúpne z 270 eur na 330 eur, najvyšší z 810 eur na 870 eur.V opatrení 4A môžu dokonca SZČO dostať až 870 eur, namiesto doterajších 315 eur, a to za predpokladu, že si doplatia do 15. februára dobrovoľné poistné. Žiadatelia taktiež nebudú musieť podpisovať nové dodatky.Rozširuje sa taktiež okruh možných poberateľov pomoci. Doteraz boli príspevky na udržanie zamestnanosti určené tým, ktorí začali podnikať, alebo boli zamestnaní u zamestnávateľa do 2. septembra 2020. Po novom sa tento termín posúva na obdobie do 1. februára tohto roka.Menia sa tiež škály poklesu tržieb, podľa ktorého je stanovená výška príspevku. Kým doteraz boli len štyri stupne poklesu tržieb, v novom systéme ich bude sedem a budú odstupňované od 20 do 80 percent po desiatich percentách.Predlžuje sa tiež obdobie na žiadosť o pomoc. Žiadatelia tak môžu o pomoc za november žiadať až do konca februára.Ďalšou možnosťou pre poberateľov pomoci je preplácanie 100 percent celkovej ceny práce v opatrení 1 a 3A, doteraz išlo o 80 percent celkovej ceny práce."V opatrení 4, kde pomáhame SZČO, tým, ktorí neplatili odvody do Sociálnej poisťovne a jednoosobovým s.r.o.-čkam, zvyšujeme túto pomoc z 315 na 360 eur,“ uviedol v pondelok minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak