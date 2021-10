Matovič s Hegerom nenechajú len prázdnu špajzu, ale podľa Pellegriniho vybielia aj dom so stodolou (video)

Nehorázna výška deficitu

Neschopnosť riadiť krajinu

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Budúcoročný návrh rozpočtu verejnej správy je podľa lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho rozpočtom zadlžovania a chudoby.Ako ďalej uviedol na stredajšej tlačovej konferencii, návrh rozpočtu vôbec nie je konsolidačný a udrží našu zadlženosť a deficit na vysokých úrovniach. Taktiež sa podľa neho nezvýši rast životnej úrovne. Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,94 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).Výšku deficitu považuje Pellegrini za nehoráznu. Kritici jeho vlády mu vyčítali stav verejných financií, no podľa neho odovzdávali krajinu s deficitom na úrovni 1,3 percenta HDP. „Bol to najnižší deficit v histórii krajiny,“ povedal Pellegrini.Hrubý dlh Slovenska by mal kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 percenta HDP, no Pellegriniho vláda evidovala dlh 48 percent HDP. „Vtedy bola búrka kritiky, že aký vysoký deficit máme. Pri vtedajšom dlhu nám hovorili, že sme nechali prázdnu špajzu. Čo zanechajú oni, keď majú dlh 60 percent? Toto bude úplne prázdny dom aj so stodolou,“ skonštatoval Pellegrini. Eduard Heger sú podľa lídra strany Hlas-SD neschopní riadiť túto krajinu. Rozpočet podľa neho neobsahuje nič, čo by zlepšilo kvalitu života ľudí na Slovensku. Napriek tomu, že rastú daňové príjmy a že ekonomika rastie, učitelia napriek tomu porastú na platoch podľa Pellegriniho o nula percent.To isté policajti, hasiči, či vojaci. Valorizácie platov ľudí, ktorí pracujú v prospech štátu, podľa neho nebudú. Taktiež penzie porastú len minimálne. „A takto by som mohol pokračovať ďalej. Rodiny s deťmi dostanú navyše len niekoľko centov,“ uviedol Pellegrini. Zásadné škrty budú podľa neho aj v oblasti zdravotníctva.