Matovič sa na svoje odvolávanie teší. Ministrov a poslancov vyzýva, aby slobodne hlasovali

23.7.2020 - Cieľom štvrtkového zasadnutia vlády bude pre predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽaNO) požiadať ministrov, aby vyzvali poslancov k slobodnému hlasovaniu. Uviedol to vo štvrtok pred rokovaním vlády.Matovič povedal, že nikoho nechce presviedčať, každý by si mal urobiť názor na základe tých informácií, ktoré v stredu 22. júna poskytol na tlačovej konferencii. Chce, aby každý mal rovnaké množstvo informácií.Povedal, že program na piatok má naplánovaný tak, aby ho neovplyvnilo to, či bude predsedom vlády alebo nie. Dodal, že je vyrovnaný s oboma možnosťami.Premiér uviedol, že sa na odvolávanie celkom teší. Vysvetlil to tým, že má rád, ak padajú argumenty z jednej aj z druhej strany. Myslí si však, že opozícia si mohla nájsť lepší dôvod na odvolávanie ako „túto banalitu“. Nad zverejnením práce ešte nerozmýšľal.„Mojím cieľom dnes na zasadnutí vlády bude vyzývať všetkých, aby naozaj povedali svojim poslancom, aby hlasovali úplne slobodne,“ povedal. Vláda podľa neho nepadne a ani strana neodíde z koalície.Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský (OĽaNO) ešte nie je presvedčený o tom, že Igor Matovič patrí na post predsedu vlády. Svoj názor minister povie počas rozpravy v národnej rade.„Vyjadrím sa v súlade so svojim presvedčením, svedomím a štátnou službou, ktorú zastávam,” povedal pred rokovaním vlády Mičovský.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) povedal predseda vlády všetko, čo uznal za vhodné a myslí si, že to či bude alebo nebude diplomová práca zverejnená je len na Matovičovi.Matoviča plánuje vo štvrtok 23. júla odvolávať opozícia. Primárnym motívom odvolávania je kauza jeho diplomovej práce. Odvolanie premiéra tak prichádza po 123 dňoch fungovania vlády.