Odborári nesúhlasia s výškou 13. dôchodku, má to byť penzia a nie štátna sociálna dávka

Najvyššiemu dôchodku pripadne len smiešna suma

Viac ako dvojnásobok vianočného príspevku

23.7.2020 - Odborári zásadne nesúhlasia s navrhovanou výškou trinástych dôchodkov, ktorú presadzuje minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). "Aj najvyššia suma trinásteho dôchodku 300 eur nezodpovedá ani sume minimálneho dôchodku, ktorý sa poskytuje poberateľom uvedenej dôchodkovej dávky vo výške 334,30 eura," upozornila Konfederácia odborových zväzov SR počas pripomienkového konania.Odborárom sa nepozdáva ani to, že trinásta penzia sa má zaviesť ako štátna sociálna dávka, ktorá by mala kompenzovať zrušenie trinásteho dôchodku ako dôchodkovej dávky."Navrhované sumy trinástych dôchodkov diferencované v závislosti od výšky dôchodkovej dávky, resp. úhrnu súm poberaných dôchodkov a životného minima v rozsahu od 300 eur do 50 eur KOZ SR nepovažuje za 13. dôchodok," odkázalo ministerstvu práce a sociálnych vecí.Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje vyplatiť v tomto roku trináste dôchodky v nižšej sume, ako stanovuje platný zákon. Všetci starobní dôchodcovia majú podľa platného zákona dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.Pri 214-eurovej a nižšej penzii však trinásty dôchodok podľa návrhu rezortu práce a sociálnych vecí dosiahne 300 eur, pri penzii v sume 300 eur dôchodca dostane 269 eur, pri 400-eurovom dôchodku bude trinásta penzia predstavovať 233 eur a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197 eur.Najnižšia suma trinásteho dôchodku pri najvyšších dôchodkoch dosiahne 50 eur. Na trináste dôchodky by sa malo podľa návrhu zákona vynaložiť vyše 300 miliónov eur. Podľa platného zákona, ktorý v Národnej rade SR štyri dni pred februárovými parlamentnými voľbami presadili poslanci za Smer-SD, majú výdavky na trináste penzie v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur."Zákon o trinástom dôchodku dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, čo kedykoľvek v dejinách Slovenskej republiky boli zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," povedal na minulotýždňovej tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.Kým vlani podľa neho vianočný dôchodok dostalo 1,26 milióna penzistov a vynaložilo sa na to 152 miliónov eur, v tomto roku trinástu penziu dostane o 164-tisíc dôchodcov viac a vláda na to vynaloží oproti vlaňajšku o 155 miliónov eur viac.