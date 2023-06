Matovič sa obáva, že Ódor „zareže“ návrh 200 eur na dieťa a programové vyhlásenie vlády nazval vatou

Ódor „zareže" Matovičov návrh

Programové vyhlásenie vlády

12.6.2023 (SITA.sk) - Lídrovi hnutia OĽaNO a priatelia Igorovi Matovičovi pripadá trápne, keď sa úradnícka vláda nazýva vládou odborníkov. Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii, za vládu odborníkov by považoval ľudí, ktorí by od prvého dňa po nástupe do úradu makali.Zároveň nazval materiálako „vybudujme svetový mier" a vatou. Kritizoval v ňom vety ako „vláda má limitovaný čas a priestor", „v priebehu niekoľkých mesiacov sa toho nedá veľa stihnúť". „Je tam veľmi málo konkrétnych vecí a záväzkov," myslí si.Matovič taktiež tvrdí, že materiál PVV mal obdržať minimálne jeden deň vopred pred jeho schvaľovaním na Úrade vlády. „Nechať parlamentné strany vygoogliť si návrh PVV je zásadné zlyhanie. Podľa mňa im nejde o to, aby podporu v Národnej rady SR získali," myslí si Matovič.Líder hnutia sa zároveň obáva, že úradnícka vláda Ľudovíta Ódora „zareže" Matovičov návrh 200 eur na dieťa. „Premiér píše v dokumente, že by sme mali podporovať len sociálne odkázané komunity," uviedol v relácii.Ministri v pondelok prijali programové vyhlásenie vlády. Každé ministerstvo si stanovilo tri krátkodobé a tri strednodobé priority. Predseda vlády Ľudovít Ódor v pondelok na tlačovej besede po rokovaní vlády označil programové vyhlásenie vlády za pomerne ambiciózny plán, no podľa jeho slov je to „vždy to lepšie, ako keby sme sa nesnažili o nič.“Krátkodobými prioritami vlády sú riadny chod štátu, príprava zodpovedného štátneho rozpočtu a proeurópska domáca a západná zahraničná politika. Strednodobými prioritami je pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využívanie európskych peňazí.