Tragická nehoda autobusu plného svadobčanov si vyžiadala desať mŕtvych a desiatky zranených (video)

12.6.2023 (SITA.sk) - V austrálskom vinárskom kraji sa počas hmlistej noci prevrátil autobus so svadobnými hosťami. Nehoda si vyžiadala desať mŕtvych a 25 zranených.V pondelok o tom informovala miestna polícia s tým, že po nehode zatkli 58-ročného vodiča a na policajnej stanici v Cessnocku čaká na obvinenie. Zástupkyňa policajnej komisárky Tracy Chapman nekonkretizovala obvinenia, ani to, či rolu pri nehode zohrala rýchlosť, no povedala novinárom, že majú „dostatok informácií“ na to, aby vedeli, že „budú obvinenia“.Nehoda sa stala po pol dvanástej v nedeľu v noci za hmlistých podmienok na kruhovom objazde na Wine Country Drive v meste Greta v regióne Hunter Valley Nového Južného Walesu, severne od Sydney.Hostia sa podľa Chapman zúčastnili na svadbe na Wandin Estate Winery a autobus ich viezol do ubytovania v meste Singleton.Z 25 zranených je podľa vlády Nového Južného Walesu jedna osoba v kritickom stave a niekoľko ďalších zostáva tiež v nemocniciach. Ich stav je však stabilizovaný.Polícia najprv informovala, že 18 pasažierov vyviazlo bez zranenia, no potom spresnila, že v autobuse bolo len 36 ľudí - 10 mŕtvych, 25 zranených a vodič, pričom spomenutých 18 malo najľahšie zranenia.Policajná komisárka Karen Webb informovala, že vyšetrovatelia zatiaľ neurčili príčinu prevrátenia autobusu a dodala, že to môže nejaký čas trvať, pretože si to bude vyžadovať vedecké skúmanie.Podľa agentúry AP je to zrejme najsmrteľnejšia nehoda na austrálskych cestách od roku 1994.