Matovič sa poďakoval smerákovi Faičovi a verí, že Cigániková bola posledná obštrukcia zo strany SaS

Nemali ani minútu na predýchnutie

Premiér poďakoval smerákovi Faičovi

Koronakríza zmenila pracovné nasadenie

30.4.2020 - Premiér a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič povedal, že „všetko, čo je napísané vo vládnom vyhlásení myslíme vážne“ a pred koalíciou stojí obrovská výzva, aby naplnila svoje sľuby voličom. Praje si, aby súčasná koalícia vydržala dovtedy, kým nenaplní svoj program.Predseda parlamentu Boris Kollár je rád, že sa jeho hnutiu Sme rodina podarilo do vládneho programu presadiť všetky priority. Podpredsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová si váži dôveru parlamentu a programové vyhlásenie berie ako veľký záväzok, že bude Slovensko spravované férovo.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík povedal, že vláda od svojho vymenovania nemala ani „minútu na predýchnutie“. Lídri vládnych strán to uviedli na tlačovej besede po schválení programového vyhlásenia vlády.Za programové vyhlásenie vlády nehlasovala a nebola ani prítomná v parlamente poslankyňa SaS Jana Cigániková. Premiér Matovič verí, že „to je posledná obštrukcia zo strany SaS a nebudeme si robiť takéto naprieky“. Cigániková už predčasom avizovala, že za program vlády nebude hlasovať. Nesúhlasí s tým, že sa doň dostal princíp unitárneho zdravotného poistenia.Matovič po hlasovaní poďakoval poslancovi strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Vladimírovi Faičovi, že tiež hlasoval za vládny program.„Aj šéf zboru poradcov premiéra (expremiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho, pozn. SITA) zrejme usúdil, že naše programové vyhlásenie je kvalitné a hlasoval za,“ komentoval Matovič. Predseda Smeru-SD Robert Fico neskôr na tlačovej besede povedal, že Faič sa pomýlil. Podľa Matoviča prioritným cieľom vlády je starať sa o ľudí, ktorí si nedokážu pomôcť sami.Sociálny štát pomáha tam kde treba pomôcť podľa neho ľuďom chudobným chorým a slabým, lebo bohatí sa dokážu postarať o seba aj sami. Predseda vlády očakáva, že koaliční poslanci podporia zákony, ktoré budú napĺňať vládny program.Šéf Sme rodina Kollár ocenil, že vo vládnom programe sa nachádzajú všetky priority, ktorými sú výstavba nájomných bytov, exekučná amnestia a zrušenie doplatkov za lieky. Kollár poďakoval všetkým poslancom, že v zrýchlenom konaní podporili všetky vládne návrhy zákonov v boji s pandémiou .Predseda SaS Sulík vyhlásil, že koronakríza zmenila pracovné nasadenie vlády. „Dnes už nepotrebujeme hovoriť, že sa potrebujeme rozhliadnuť. Po šiestich týždňoch sme všetci rozhliadnutí,“ uviedol Sulík.Podpredsedníčka Za ľudí Remišová je rada, že sa podarilo do vládneho programu presadiť všetky protikorupčné a regionálne priority strany.„Máme mandát na to, aby sme upratali v eurofondoch a informatizácii, aby neboli symbolom jednej čiernej diery,“ poznamenala. Programové vyhlásenie dáva podľa nej základ na dôkladnú a hĺbkovú reformu justície.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) schválili programové vyhlásenie vlády (PVV) a vyslovili jej tým dôveru. Za hlasovalo 93 členov zákonodarného orgánu, proti bolo 48 poslancov, nikto sa nezdržal.