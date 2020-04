Smeráci „bláznov počúvať nebudú“, Fico sa vyjadril k Faičovi a Matoviča označil za premiéra Rómov

Faič sa pri hlasovaní pomýlil

Kritika odvolania Pőtheovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Vladimír Faič sa pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády (PVV) pomýlil, keď hlasoval „za“.Na štvrtkovej tlačovej konferencii pred budovou NR SR to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Členovia snemovne vo štvrtok schválili PVV a vyslovili jej tým dôveru.„Za“ hlasovalo 93 členov zákonodarného orgánu, proti bolo 48 poslancov, nikto sa nezdržal. Poslanci za stranu Smer-SD za vládny program, s výnimkou Vladimíra Faiča, nehlasovali.„Na rozdiel od Matoviča, Smer-SD neodignoroval diskusiu o vládnom programe. V tejto súvislosti sa chcem našim poslancom poďakovať za ich vystúpenia v pléne. Vladimír Faič sa pri hlasovaní pomýlil. Je to ľudský omyl, ktorý sa v takýchto situáciách stáva. Celý poslanecký klub tak hlasoval proti tomuto šialenému dokumentu,“ objasnil Fico.Poslanci Smeru-SD pred štvrtkovým vystúpením premiéra Igora Matoviča ( OĽaNO ) v pléne opustili rokovaciu sálu. Fico to na tlačovke obhájil tým, že tak urobili preto, lebo „bláznov počúvať nebudú“.„To, čo dnes Matovič predviedol, prekročilo všetku mieru súdnosti a potvrdilo jeho charakteristické črty. Odignoroval celú rozpravu k PVV a nebolo mu tak možné dať žiadnu faktickú poznámku,“ uviedol Fico. Matoviča označil za „premiéra Rómov“, o ktorých sa v súčasnej situácii, podľa jeho slov, najviac zaujíma.Líder Smeru-SD ďalej priblížil, že zo strany bude naďalej budovať výraznú a razantnú opozičnú stranu. „Do vedenia strany dám všetky skúsenosti, ktoré som za posledné roky nabral a urobím všetko pre to, aby Smer-SD opäť vyhral nasledujúce parlamentné voľby,“ vyhlásil. Na novinársku otázku, či sa neobáva, že podpredseda Smeru-SD a bývalý premiér Peter Pellegrini odíde zo strany, neodpovedal.Fico okomentoval aj rozhodnutie parlamentu, na základe ktorého v stredu 29. apríla odvolal Soňu Pőtheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Toto odvolanie bolo podľa neho absolútne bezdôvodné a účelovo zneužité voči bývalej predsedníčke úradu.„To, čo predviedli pani Pőtheovej, je obyčajné chrapúnstvo. Jej funkčné obdobie sa malo skončiť o 14 dní, tak mi povedzte, na čo bolo celé to divadlo dobré?“ dodal Fico.