Matovič sa podľa Škripeka snaží rozhodovať namiesto voličov, europoslankyňa Záborská hovorí o cirkuse

Matovič vyzýva na hlasy pre Polláka

S kritikou nešetrí ani Záborská

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa podľa europoslanca a lídra Kresťanskej únie Branislava Škripeka snaží rozhodovať namiesto voličov.Europoslanec tak reagoval na oznámenie Matoviča, že odstupuje z kandidatúry do Európskeho parlamentu v prospech bývalého splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku Petra Polláka.„Najprv chcel odo mňa, aby som súhlasil s volebným podvodom a po získaní mandátu sa ho vzdal v prospech iného kandidáta, teraz skúša nový trik. Týmto konaním diskredituje demokratický systém vládnutia a v skutočnosti posilňuje extrémistov na Slovensku," uviedol Škripek v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala europoslankyňa a predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.Podľa Záborskej to, čo Igor Matovič predvádza v súvislosti s eurovoľbami, nie je politika, ale cirkus.„Odkazuje voličom, že nemá úctu k demokratickým voľbám a svojich voličov nemá za nič. Takáto arogancia politikov ako on je skutočným dôvodom pre nárast podpory fašistov,“ uviedla europoslankyňa.Igor Matovič v pondelok oznámil, že odstupuje z kandidatúry do Európskeho parlamentu v prospech bývalého splnomocnenca vlády pre rómsku problematiku Petra Polláka.