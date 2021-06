Matovič sa pustil do Lengvarského, niekto bude musieť prijať zodpovednosť pre nízku zaočkovanosť

Má lepšiu pozíciu ako Krajčí

Diskutoval aj Blanár

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Niekto bude musieť prijať zodpovednosť, ak bude zaočkovanosť na Slovensku nízka. V relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to uviedol podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO). V tejto súvislosti sa vyjadroval aj k súčasnému ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO).„Ja osobne som zatiaľ vyrušený z jeho krokov,“ povedal šéf rezortu financií na adresu Lengvarského. Ako dodal, súčasný minister má „výrazne“ lepšiu pozíciu, než mal jeho predchodca Marek Krajčí (OĽaNO).„O to viac by som od neho čakal extrémnu snahu, aby sa ľudia očkovali. Vidím, že pristávame niekde okolo 36 percent a tam sa limitne blížime ako keby k nášmu vrcholu. Veľmi sa obávam, že sa nedostaneme cez 40 percent,“ vysvetlil Matovič s tým, že by to mohla byť pre Slovensko v auguste a septembri „katastrofa“.Diskusie sa zúčastnil aj podpredseda Národnej rady SR a podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár . Ten poukázal na to, že Matovič upozorňuje v relácii na to, že jeho nominant robí niečo zle.„Vy by ste mali pána Lengvarského dnes navrhnúť na odvolanie po tom, čo ste tu dnes povedali. Ako môžu ľudia dôverovať ministrovi, ktorého kritizuje šéf koaličnej strany, ktorá ho tam nominovala,“ uzavrel Blanár.