Predseda Špecializovaného súdu Hrubala akceptuje rozhodnutie najvyššieho súdu v kauze vraždy Kuciaka

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala akceptuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka . Ako uviedol pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk , senát ŠTS, verejnosť, i on si počká na písomné vypracovanie rozhodnutia. To by malo byť hotové do konca júla.Na otázku, či najvyšší súd pri čítaní rozhodnutia naznačil, ako má senát ŠTS pod vedením Ruženy Sabovej hodnotiť dôkazy, Hrubala povedal, že vo všeobecnosti platí, že odvolacie súdy prvostupňovým súdom nesmú rigidne prikazovať, ako hodnotiť dôkazy. „To neznamená, že nemôže vytknúť chyby v opise logických súvislostí skutkového či právneho hodnotenia veci,“ uzavrel.