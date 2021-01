Matovič sa vyjadril ku kauze Cibulková, na Krajčího ministerstvo má požiadavku

Okamžité sprísnenie opatrení

10.1.2021 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) žiada od Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) presné poradovníky na očkovanie a rovnako aj sprísnenie podmienok. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.Reagoval tak na medializované informácie o bývalej slovenskej tenistke Dominike Cibulkovej, ktorá sa dala zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Keďže tenistka nepatrí medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry, verejnosť tento čin kritizovala.



Cibulková v reakcii na to vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že sa „nechala voviesť do omylu“ a že ju tento krok mrzí. Univerzitná nemocnica Bratislava, konkrétne jej pracovisko na Kramároch, pre Denník N potvrdila, že okrem Cibulkovej bol v ich nemocnici zaočkovaný aj manžel tenistky Michal Navara.





„Budem vyžadovať okamžité sprísnenia opatrení, ktoré takýmto zlyhaniam v budúcnosti zabránia. Rovnako očakávam od MZ jednoznačné a nespochybniteľné poradovníky, z ktorých bude každému jasné, kedy kto má na očkovanie nárok,“ napísal Matovič.

Zbytočné zlyhanie systému

Premiér vo svojom statuse zároveň poznamenal, že Slovensko patrí k európskym lídrom v počte ľudí, ktorí veria konšpiráciám a tiež platí, že mimoriadne veľký pomer ľudí sa z rôznych dôvodov zaočkovať nechystá. Z tohto dôvodu uznal, že bude potrebná kampaň.V rámci kampane by podľa neho malo vystúpiť množstvo osobností, ktorým dôverujú rôzne skupiny ľudí. Podľa premiéra však očkovanie Cibulkovej bolo zbytočným zlyhaním systému, a to vrátane zlyhania pracovníka očkovacieho centra. Ako dodal, ide tak o nevyužitú príležitosť.Matovič doplnil, že nemá problém s tým, ak budú denne popri „tisíckach“ zaočkovaných ľudí podľa poradovníka, verejne zaočkovaní aj traja až štyria známi ľudia s cieľom masívnej propagácie očkovania medzi pochybujúcimi. Podľa Matoviča robiť očkovanie tajne, nie je fér, avšak urobiť to verejne, je propagácia dobrej veci.