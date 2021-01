Česko zdanilo medikov, ktorým nariadilo pracovať počas pandémie

Česká republika zmenila v decembri výklad zákona a zdanila študentov lekárskych fakúlt, ktorým štát nariadil pracovať v priebehu druhej vlny epidémie v nemocniciach či domovoch dôchodcov. Medici tak musia spätne zo svojej výplaty odviesť sociálne a zdravotné poistenie a zaplatiť aj daň z príjmu - prísť môžu až o 30 percent peňazí, ktoré dostali. Píše o tom spravodajský server iDNES.cz.





Na zmenu ako prvý upozornil Juhomoravský kraj. "Ústredné orgány štátnej správy v decembri zmenili výklad a z už poskytnutej peňažnej náhrady za výkon pracovnej povinnosti v rámci zdravotníckych zariadení je nutné po novom odviesť zdravotné a sociálne poistenie a súčasne zraziť daň z príjmu," cituje iDNES.cz z listu, ktorý študentom napísal vedúci odboru kancelárie riaditeľa krajského úradu Martin Koníček.Podľa odporučeného postupu ministerstva zdravotníctva, ktorým sa jednotlivé kraje v ČR riadia, sa do decembra 2020 peňažná náhrada za výkon pracovnej povinnosti nepovažovala za mzdu ani plat. Študenti teda podľa predošlého výkladu nemuseli odvádzať sociálne a zdravotné poistenie, ani zaplatiť daň príjmu, vysvetľuje iDNES.cz.V súlade s novým výkladom sa však z náhrady na nariadenú prácu odvádza aj sociálne a zdravotné poistné. "Daň sa z tohto príjmu odvádzala vždy, na tom sa nič nemení. Fakticky ju však študenti nezaplatia, lebo ju pokryje zľava na poplatníka a študenta," priblížil hovorca ministerstva financií Michal Žurovec.Zásadnejšia je však platba zdravotného a sociálneho poistenia; na tú sa nijaké zľavy nevzťahujú. Redakcia iDNES.cz sa preto obrátila na ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré so zmenou výkladu prišlo. Rezort však zatiaľ na otázky tohto média nereagoval.Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že na oslobodenie študentov od daní a odvodov nevidí dôvod. "Diskriminovali by sme tým všetkých ostatných, ktorí zo svojho príjmu odvody platia - napríklad zdravotné sestry, sanitárov či lekárov," objasnila podľa iDNES.cz hovorkyňa rezortu Barbora Peterová.