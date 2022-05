Matovič sa začína podľa Pellegriniho správať ako fašista a posúva Slovensko do čias totality (video)

Temná koalícia

Médiá pomenúvajú prešľapy vlády

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Parlamentné hlasovanie o návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa ukázalo, že Igor Matovič (OĽaNO) je v priamom prenose pre svoje nápady schopný urobiť hocičo.Aj sa spojiť s fašistami, bez ohľadu na pokoj vo vládnej koalícii. Na tlačovej besede to v utorok povedal predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini . „On sa už, žiaľ, začína ako fašista aj správať,“ vyhlásil predseda Hlasu-SD.Podľa Pellegriniho v parlamente vznikla temná koalícia, keď stranu Sloboda a Solidarita (SaS) nahradila strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Pellegrini tým narážal na to, že vládny návrh zákona, ktorý predkladal minister financií Matovič, prešiel dnes aj hlasmi kotlebovcov. Pellegrini uviedol, že Hlas-SD osobne doručil svoje pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu Matovičovi. Ak by ich podporil, Hlas-SD by za protiiflačný balíček hlasoval a Matovič by nemusel byť odkázaný na poslancov ĽSNS.Pellegrini zdôraznil, že je potrebné podporiť pracujúcich ľudí, lebo Matovičov balíček obchádza napríklad ľudí, ktorí už majú odrastené deti alebo aj seniorov, ktorým by sa mal vyplatiť vianočný príspevok.Pellegrini kritizoval Matoviča za jeho snahu regulovať účasť politikov v diskusných reláciách v televízii a rozhlase podľa výsledkov volieb či počtu poslancov. Matovič o tom už hovoril na koaličnej rade. Okrem iného by to znamenalo nižšiu účasť zástupcov Hlasu-SD v reláciách a napríklad vyššiu účasť politikov ĽSNS.Pellegrini poukázal na niekdajšie vyjadrenia Matoviča, ako treba podporovať nezávislosť médií na Slovensku, ale časom zistil, že médiá pomenúvajú aj prešľapy súčasnej vlády . Za posledné týždne, ako uviedol šéf Hlasu-SD, vidno Matovičovu radikalizáciu voči médiám a správa sa k nim, ako niektorí politici v minulosti. „Posúva našu krajinu do čias totality,“ dodal Pellegrini.