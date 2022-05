Uhrík: Kotlebovci a skupina okolo Tarabu by si mali vstúpiť do svedomia

Mohla padnúť vláda

Obvinenie je politicky motivované

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a skupina okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu by si mali vstúpiť do svedomia a veľmi dobre si rozmyslieť, na koho stranu sa postavia. Či na stranu Igora Matoviča (OĽaNO), alebo ľudí, ktorí si želajú predčasné voľby. Na tlačovej besede to v utorok vyhlásil predseda hnutia Republika Milan Uhrík Parlament v utorok totiž posnul do druhého čítania návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa aj hlasmi poslancov ĽSNS a skupiny okolo poslanca Tarabu. Podľa Uhríka by si mali opozičné strany rozmyslieť, či návrh podporia aj v druhom a treťom čítaní.„Keby tento návrh neprešiel, mohla padnúť vláda, “ povedal Uhrík. Návrh však parlament posunul do ďalšieho legislatívneho procesu, pretože časť opozície sa podľa šéfa Republiky boji predčasných volieb.Uhrík sa v utorok zastal svojho poslanca Miroslava Suju , ktorý je, ako uviedol Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), obvinený zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Malo ísť o predaj nepotrebnej techniky v Regionálnej správe ciest v Banskej Bystrici.Podľa Uhríka obvinenie je politicky motivované a súvisí s tým, že poslanec ohlásil kandidatúru na post banskobystrického župana. Dodal, že ide o päťročnú záležitosť a už dvakrát ju polícia vyšetrovala a prípad stopla.