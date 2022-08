Matovič sabotuje štát a financuje iba svoje „vylomeniny“, Paulis vyvrátil ďalší hoax o SaS

Matovičove "vylomeniny"

Prezamestnanosť na Úrade vlády

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Postoj republikovej rady SaS v otázke odchodu Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády je jednotný. Na sociálnej sieti to napísal štátny tajomník Ministerstva školstva pre vedu a výskum Reagoval tak na informácie o tom, že SaS je pri požiadavke na odstúpenie ministra financií nejednotná, čo označil za hoax. Paulis sa na republikovej rade zúčastnil a potvrdil jej jednotný názor. Dodal, že sám za túto požiadavku zahlasoval.Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že Matovič v mene svojej osobnej antipatie bez problémov obetúva vedu a výskum. Ako príklad uviedol, že rezort financií už tri roky po sebe navrhuje znižovanie rozpočtov vysokým školám, a to i napriek tomu, že v oblasti vysokého školstva sú úlohy zodpovedne plnené.Paulis doplnil, že sa to deje i napriek tomu, že rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami v rokoch 2020 a 2022 je 5,5 miliardy eur a nie je problém nájsť prostriedky na rôzne "vylomeniny".Podľa štátneho tajomníka tiež ministerstvo financií odmieta narozpočtovať akékoľvek peniaze na podporu výskumných infraštruktúr, hoci veda a výskum sú premiérskou témou.Rezort financií im tiež neposkytol prostriedky na zamestnanie dvoch až štyroch zamestnancov, ktorí by kvalitatívne posudzovali infraštruktúry, hoci rezort školstva znížil náklady na mzdy o 10 percent.Podľa Paulisa na to možnosti sú, keďže na Úrade vlády zamestnali 40 ľudí na agende výskumu hoci nemajú reálne pridelené úlohy. Doplnil, že tento počet je dvojnásobný oproti rezortu školstva.V závere Paulis skonštatoval, že to nie je len osobný spor medzi Matovičom a Richardom Sulíkom , ale sabotáž štátu, na ktorej sa nechcú podieľať.