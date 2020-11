Matovič si v statuse sype popol na hlavu za návštevu Kollára, v nemocnici boli aj Sulík a Remišová

Matovičov status na Facebooku

Mikas hovorí o nešťastnom riešení

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa ospravedlnil za návštevu predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) v nemocnici v utorok 24. novembra. Napísal to vo svojom statuse na sociálnej sieti.Opätovne povedal, že pred stretnutím sa opýtal, či tým neporušuje nariadenie a bol uistený, že nie. Vysvetlili mu vraj, že ide o samostatný priestor pre predsedu parlamentu, so samostatným vchodom, bez možnosti stretnúť sa s iným pacientom. Dôvodom stretnutia v nemocnici bola koaličná rada.Zúčastnili sa na nej okrem Matoviča a Kollára aj šéf strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová.Premiér vo svojom statuse viackrát zdôraznil, že bez uistenia, že je všetko v poriadku a Kollára môžu navštíviť, by do Nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde predseda parlamentu leží nešiel. Poznamenal, že šiel cez hlavnú bránu s vedomím, že nič neporušuje.Podľa jeho slov konal dobromyseľne a bez toho, aby týmto konaním chcel ľuďom ukázať, že je niekto viac. Je presvedčený aj o dobrom úmysle kolegov.„Chápem, že v tejto ťažkej dobe sa to napriek všetkému spomenutému, niekoho dotklo a nedokáže či nechce argumenty počúvať. Týmto ľuďom sa napriek tomu, že s ich odsudzovaním nesúhlasím, týmto verejne ospravedlňujem,“ uzavrel status.Pred rokovaním Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) v stredu 25. novembra minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) povedal, že pri stretnutí koaličnej rady v utorok 24. novembra v nemocnici boli porušené pravidlá, no nebol ohrozený žiaden iný pacient.Dodal, že sa o situáciu zaujímal a zistil, že Kollár leží na samostatnom trakte, kde nedochádza k premiešavaniu ľudí. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa išlo pri súčasnej epidemiologickej situácii o nešťastné riešenie. Dodal však, že tento problém je v kompetencii manažmentu nemocnice, ktorá by mala nastaviť pravidlá.