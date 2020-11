Poslanecký prieskum odhalil zlyhania v Sociálnej poisťovni, vinia za to smeráka Vážneho

Reálne zlyhania

Neefektivita a byrokracia

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zodpovednosť za neefektívne zaobchádzanie Sociálnej poisťovne s financiami daňových poplatníkov nesie podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) jednoznačne jej bývalý generálny riaditeľ, nominant strany Smer-SD a súčasný poslanec Národnej rady SR Ľubomír Vážny Poslanecký prieskum poukázal aj na ďalšie vážne zlyhania v Sociálnej poisťovni. SaS považuje správu o jeho výsledkoch za veľavravný obraz toho, ako táto inštitúcia fungovala pod vedením Vážneho. Informoval o tom Ondrej Šprlák , hovorca SaS.„Správa, ktorú vypracoval Výbor NR SR pre sociálne veci o poslaneckom prieskume, ktorý sme absolvovali v júni tohto roka v Sociálnej poisťovni, popisuje reálne zlyhania, aké sa diali v štátnej inštitúcii za peniaze nás všetkých," vyhlásil člen Výboru NR SR pre sociálne veci za SaS Peter Cmorej , podľa ktorého Vážny navyše ignoroval niektoré povinnosti, ktoré mu boli uložené zákonom.Poslanecký prieskum podľa SaS ukázal absolútnu neefektivitu a zbytočnú byrokraciu, keď bolo približne 750-tisíc žiadostí, ktoré boli doručené emailom, následne tlačených a ručne prepisovaných do systémov Sociálnej poisťovne.„Navyše sme boli svedkami vydávania viacerých rozhodnutí, pri ktorých máme pochybnosti o ich zákonnosti. Išlo napríklad o nepriznanie materskej či predčasných dôchodkov. Ak by napokon prišlo k súdnemu konaniu, osobnú zodpovednosť by mal jednoznačne znášať Ľubomír Vážny,“ uzavrel Cmorej.