Matovič: Som rád, že vychádzajú na povrch informácie o tom, že ma mali dať mafii sledovať

22.12.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že zverejňovanie výpovedí z vyšetrovania v médiách zľahčuje život páchateľom a zásadným spôsobom sťažuje ťažkú prácu vyšetrovateľom. Preto sa o tom chce rozprávať s kompetentnými. Premiér to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.Matovič zároveň priznal, že je rád, že sa postupne odhaľuje a dokazuje to, o čom roky hovoril. „Áno, som rád, že sa dokazuje, ako Fico s Pellerínou vydali políciu, prokuratúru či súdy do rúk nitrianskej mafie. Som rád, že vychádzajú na povrch informácie o tom, že ma mali dať mafii sledovať,“ napísal Matovič.