Už žiadne pripaľovanie a dodatočné regulovanie teploty: Inteligentná funkcia CookAssist od Miele

Perfektný výsledok vďaka aplikácii

Maximálne pohodlie vďaka PowerFlex, TwinBooster a Con@ctivity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 (Webnoviny.sk) -Kreatívne varenie s čerstvými surovinami je pre chutnú a zdravú stravu, ktorá je zároveň i pôžitkom, omnoho obľúbenejšie ako kedykoľvek predtým – pretože i samotné varenie je jednoducho zábava. Avšak na ceste za dokonalým výsledkom vznikajú otázky ako napríklad: Aký stupeň výkonu je správny? Kedy presne by sa mala otočiť ryba? Môže už na panvicu cuketa? A je skutočne možné už všetko stiahnuť z varnej dosky?Pri tom dosiahnu aj skúsení amatérski kuchári a kuchárky ľahko hranice svojich možností: a práve tu pomôže inteligentný systém CookAssist, ktorý je možné použiť na všetkých aktuálnych indukčných varných doskách KM 7000 s osvedčenou funkciou TempControl.CookAssist je novou aplikáciou Miele@mobile. Pomocou smartfónu alebo tabletu Vás celým procesom smaženia prevedie krok za krokom a za pomoci názorných fotografií. Dokonca i zahrievanie panvice je pomocou grafiky možné sledovať na stupeň presne. Inteligentný senzor TempControl, ktorý rozpozná teplotu riadu a udržiava ju automaticky na konštantnej hodnote, sa stará o to, aby teplota bola stále správna. Neustále regulovanie teploty a dokonca i pripaľovanie sú vďaka nemu minulosťou.Akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota na smaženie, budete vyzvaní, aby ste vložili jedlo na panvicu. Na aplikáciu sa môžete spoľahnúť aj počas vašich ďalších krokov vedúcich k hotovému pokrmu. Napríklad, kedy je najlepší okamih pre otočenie lososa alebo steaku? Okrem kuchynského náradia vhodného na indukciu nie je potrebné žiadne ďalšie špeciálne príslušenstvo.Pomocou aplikácie CookAssist je teraz možné pripraviť 15 pokrmov. Na ďalších receptoch už pracujeme, napríklad v spolupráci s KptnCook, v súčasnej dobe asi najúspešnejším start-upom v oblasti prípravy jedla v Nemecku. Táto berlínska spoločnosť, s ktorou má väzby aj firma Miele, ponúka prostredníctvom aplikácie každý deň tri rôzne tridsaťminútové recepty zdarma, a to vrátene atraktívneho postupu varenia doplneného obrázkami a nákupného zoznamu pre najbližší supermarket.Indukčné varné dosky spoločnosti Miele s funkciou TempComtrol okrem toho disponujú stupňom pre pozvoľné varenie, napríklad pre redukovanie omáčok. Ďalšou funkciou je "Udržiavanie teploty Plus", ktorá zaisťuje šetrné ohrievanie alebo udržiavanie teploty pokrmov.Okrem toho ponúka každá varná doska TempControl varnú zónu PowerFlex, ktorá sa prispôsobuje konkrétnej situácii pri každom varení. Dve samostatné zóny je podľa vášho priania možné prepojiť do obdĺžnikovej zóny na varenie alebo do veľkej okrúhlej varnej zóny, napríklad pre prípravu veľkej porcie cestovín.O rýchlosť sa navyše v prípade potreby postará výkonný TwinBooster s maximálnym možným výkonom 7,3 kW.Rovnako ako všetky varné dosky Miele, ktoré je možné pripojiť k sieti, disponujú i tieto nové modely TempControl funkciou Con@ctivity, vďaka ktorej sa varná doska automaticky prepojí s odsávačom pár. Klíma v miestnosti ostane príjemná – a používateľ sa môže plne venovať vareniu. Aplikácia CookAssist a nové indukčné varné dosky s funkciou TempControl (široké 80 alebo 90 cm) sú dostupné od septembra 2020.Informačný servis