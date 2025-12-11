Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. decembra 2025

Matovič stál na Hodine otázok premiérovi za chrbtom, mal na sebe nápis „Dosť bolo Fica!“ – VIDEO


Vystúpenie predsedu vlády na parlamentnej Hodine otázok prerušil opozičný poslanec a šéf hnutia Slovensko



11.12.2025 (SITA.sk) - Vystúpenie predsedu vlády na parlamentnej Hodine otázok prerušil opozičný poslanec a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten sa postavil za premiéra, pričom mal na sebe sveter s nápisom "Dosť bolo Fica!". Predseda vlády následne prerušil svoje vystúpenie.


Matoviča prišli na miesto konfrontovať koaliční poslanci. Ten im zároveň vyčítal predloženie "prílepku" k novele Trestného zákona, ktorá má podľa neho pomôcť podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi. Šéf hnutia Slovensko nakoniec po tom, čo na neho apeloval podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) opustil miesto pri rečníkom pulte.




Zdroj: SITA.sk - Matovič stál na Hodine otázok premiérovi za chrbtom, mal na sebe nápis „Dosť bolo Fica!“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hodina otázok v NR SR Novela Trestného zákona predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky
Je to tu: Sviatky (ne)pokoja a stres môžu oslabiť vašu imunitu

