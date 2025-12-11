|
Štvrtok 11.12.2025
|Denník - Správy
11. decembra 2025
Matovič stál na Hodine otázok premiérovi za chrbtom, mal na sebe nápis „Dosť bolo Fica!“ – VIDEO
Tagy: Hodina otázok v NR SR Novela Trestného zákona predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky
Vystúpenie predsedu vlády na parlamentnej Hodine otázok prerušil opozičný poslanec a šéf hnutia Slovensko
11.12.2025 (SITA.sk) - Vystúpenie predsedu vlády na parlamentnej Hodine otázok prerušil opozičný poslanec a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten sa postavil za premiéra, pričom mal na sebe sveter s nápisom "Dosť bolo Fica!". Predseda vlády následne prerušil svoje vystúpenie.
Matoviča prišli na miesto konfrontovať koaliční poslanci. Ten im zároveň vyčítal predloženie "prílepku" k novele Trestného zákona, ktorá má podľa neho pomôcť podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi. Šéf hnutia Slovensko nakoniec po tom, čo na neho apeloval podpredseda parlamentu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) opustil miesto pri rečníkom pulte.
Je to tu: Sviatky (ne)pokoja a stres môžu oslabiť vašu imunitu