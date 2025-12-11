|
11. decembra 2025
Koalícia chce prílepkom pomôcť Gašparovi, tvrdí opozícia a kritizuje aj trestanie spochybňovania Benešových dekrétov – VIDEO, FOTO
Opozičné strany kritizujú pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona. Poslanci Hlasu a
11.12.2025 (SITA.sk) - Opozičné strany kritizujú pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona. Poslanci Hlasu a Smeru vo štvrtok navrhli, aby sa ako dôkaz nemohla použiť výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý získal nejaké benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti.
Koalícia to predkladá ako prílepok popri tzv. horalkovom paragrafe Trestného zákona, o ktorom sa rozhoduje zrýchlene. Pomôcť by to podľa opozície malo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer), ktorý je obžalovaný v kauze Očistec.
SaS tvrdí, že vládna koalícia sa opäť chystá zneužiť legislatívny proces. Ako strana uviedla, poslanci si vo štvrtok ráno na ústavnoprávnom výbore našli na stoloch pozmeňujúci návrh obsahujúci až štyri nepriame novely, ktoré s témou nesúvisia. Súčasťou tohto balíka má byť nielen návrat samotného paragrafu, ale aj zásahy, ktoré podľa SaS výrazne obmedzia možnosti vyšetrovať organizovaný zločin.
Podpredsedníčka SaS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková skonštatovala, že aktuálna schôdza je symbolom spôsobu vládnutia súčasnej koalície, ktorá už celé týždne rieši osobné pomsty, likvidáciu Úradu na ochranu oznamovateľov aj presúvanie odvolávania vlády.
"A keď sa konečne dostaneme k téme, ktorá ľudí reálne trápi – k nárastu krádeží v obchodoch – koalícia opäť prinesie balík zmien, ktorý s tým vôbec nesúvisí. Drobné krádeže nie sú ich prioritou. Ich priorita je Tibor Gašpar a jeho osobná situácia ako obžalovaného z korupcie a organizovaného zločinu," poukázala. Jeden z pozmeňujúcich návrhov totiž podľa jej slov rozkladá inštitút spolupracujúceho obvineného. Ten bol pritom kľúčový pri odhaľovaní mafie.
"Tento návrh vytvára absolútny chaos pre sudcov a vyšetrovateľov. Je toxický a jeho cieľom je oslabiť páky štátu voči organizovanému zločinu, nie chrániť ľudí," myslí si Kolíková.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poukázal, že poslanci dostali do rúk návrh so štyrmi úplne nesúvisiacimi prílepkami. "Koalícia mení pravidlá spätne a svojvoľne. Snažia sa oslabiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich obvinených, zavádzajú nový trestný čin marenia kampane a rozširujú priestor na zásahy do slobody prejavu počas moratória. Ich filozofia je jasná: nie brániť právny štát, ale brániť seba. A pri tom sú ochotní prekročiť všetky hranice," vraví.
Ďalší poslanec liberálov, Juraj Krúpa, je zas toho názoru, že predmetným pozmeňovákom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) priznal, čoho sa obáva. "Ak by si bol istý svojou nevinou, išiel by pred súd a nechal rozhodnúť sudcu. Namiesto toho mení zákony tak, aby mu vyhovovali. Je to jasné ako facka," myslí si Krúpa. Koalícia podľa jeho slov už mesiace ohýba legislatívu ako v autoritatívnych režimoch.
Návrh kritizuje aj najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Jeho predseda Michal Šimečka na tlačovej besede uviedol, že prílepky k novele Trestného zákona majú za cieľ, aby "obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar mohol utiecť spravodlivosti". Cieľom je podľa Šimečku znefunkčnenie trestných konaní vo viacerých prípadoch, aby obžalovaní nemuseli čeliť spravodlivosti.
Šéf progresívcov to označil za autoritárske praktiky koalície, ktoré podľa neho využíva parlament na záchranu niektorých obžalovaných. Šimečka vystríha, že zmena postavenia kajúcnikov môže ohroziť prácu polície a súdov aj pri objasňovaní vrážd či mafiánskych prípadov.
"Im je to jedno. Sú pripravení zobrať si za rukojemníkov celé Slovensko. Sú pripravení urobiť všetko," hovoril o predstaviteľoch strany Smer-SD. Šimečka kritizoval aj prílepky, ktoré podľa neho majú za cieľ pripraviť pôdu na kriminalizáciu opozície, prípadne aj všetkých, ktorí sa vyjadrovali k neprijateľnosti konfiškácie pozemkov. Šimečka zdôraznil, že jeho hnutie bude hlasovať proti, zároveň sa obrátil na prezidenta Pellegriniho, aby prípadné zmeny vetoval a avizoval aj podanie na Ústavný súd.
Poslankyňa PS Zuzana Števulová kritizovala absenciu odbornej diskusie k novým trestným činom, ktoré by prílepky mohli zaviesť, rovnako spomenula aj o rozvracaní trestného práva, a to v súvislosti so zmenami v postavení kajúcnikov. Hovorila o "trestnoprávnom šialenstve". Rovnako podrobila kritike aj to, že prílepky prišli až ráno po tom, ako bola skrátená rozprava k návrhu.
Pozmeňujúci návrh kritizuje aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. "Vládna koalícia klame ľudí s tým, že ide pomáhať obmedzovať drobnú kriminalitu, no zároveň pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložili poslanci Smeru ide pomôcť Gašparovi a Bödörovi pri ich obžalobe z korupcie. Vládna koalícia sa po tom, ako doslova znásilňuje ústavu a demokratické princípy, odhodlala na tú najhoršiu špinavosť," uviedla.
Poslankyňa priblížila, že do novely Trestného zákona sa na poslednú chvíľu dostal prílepok, ktorým sa podľa jej slov snažia zachrániť obžalovaného Gašpara a Bödöra. Predmetné ustanovenie by podľa Remišovej prakticky znemožnilo použiť dôkazy od tých, ktorí budú vypovedať o svojich spolupáchateľov.
"Snáď si nikto nemyslí, že s touto zvrátenosťou prišiel Smer náhodou, keď na súd v obrovských kauzách, kde vypovedali o korupcii a organizovanom zločine viacerí aktéri, čaká práve Gašpar a Bödör," vraví poslankyňa. Návrh podľa nej môže zabrániť napríklad aj vyšetrovaniu mafiánskych vrahov, ktorých neraz usvedčujú práve "kajúcnici" z vlastných radov.
Na poslancov vládnej koalície apeluje, aby za to nehlasovali, rovnako sa obrátila na prezidenta Petra Pellegriniho, aby v prípade schválenia v NR SR nepodpísal.
Ako sa píše v predloženom materiáli, úprava spolupracujúcich obvinených sa v praxi ukázala ako nedostatočná a inštitút takzvaného "kajúcnika" sa zneužíva. V praxi sa možno stretnúť s odsúdením osôb práve na základe výpovedi kajúcnikov, tie sa ale ukázali ako nedôveryhodné.
"V nadväznosti aj na judikatúru ESĽP (napr. vo veci Adamčo vs. Slovenská republika) sa navrhuje bližšie špecifikovať nepoužiteľnosť dôkazov získaných prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu a vyslovene sa prikazuje súdu vysporiadať sa v odôvodnení rozsudku s dôveryhodnosťou spolupracujúcej osoby, ktorej bol poskytnutý benefit," píše sa v materiáli z výboru.
Opozícia kritizuje aj "prílepky", ktoré so samotnou novelizáciou zákona nijako nesúvisia. Ako neskôr napísal na sociálnej sieti opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS), koalícia chce podľa jeho slov novelu "zaprasiť" trestaním spochybňovania Benešových dekrétov.
"Koalícia práve cez ústavnoprávny výbor pretlačila pozmeňujúce návrhy k horalkovej novele Trestného zákona prerokúvanej v skrátenom legislatívnom konaní. Na ich základe bude trestným činom spochybňovanie Benešových dekrétov aj porušenie zákazu vedenia volebnej kampane subjektmi, ktorým zákon vedenie kampane zakazuje," napísal vo štvrtok poslanec na sociálnej sieti.
Prvý návrh podľa Dostálových slov smeruje proti opozičnému hnutiu Progresívne Slovensko (PS) a reaguje na to, že politický subjekt sa nedávno vyjadril, že v súčasnosti by na základe princípu kolektívnej viny obsiahnutého v niektorých z Benešových dekrétov nemali ľudia prichádzať o majetok. "Čo je názor, s ktorým sa plne stotožňujem aj ja, a teda sa zrejme budem dopúšťať trestného činu, ak to v budúcnosti verejne poviem," poznamenal poslanec.
Samotný návrh hovorí o tom, že "kto verejne popiera alebo spochybňuje mierové usporiadanie pomerov po druhej svetovej vojne, ktoré vzniklo na základe právnych aktov reprezentatívnych orgánov Československej republiky alebo Slovenskej národnej rady, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov".
Podľa odôvodnenia je cieľom pozmeňujúceho návrhu zavedenie trestnej zodpovednosti za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov na Slovensku po druhej svetovej vojne. Pozmeňovák nadväzuje na uznesenie NR SR z roku 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po vojne a tiež na vyhlásenie vlády k rovnakej problematike z novembra tohto roka.
"Spochybňovanie alebo popieranie týchto právnych aktov predstavuje vážnu hrozbu pre mierovú koexistenciu a platné usporiadanie vzťahov s dotknutými krajinami, ako je napríklad Spolková republika Nemecko, Česká republika alebo iné susedné krajiny," píše a v správe z výboru.
Na návrh zareagovalo už aj samotné PS, podľa jeho predsedu Michala Šimečka chce Smer-SD dostať do basy jeho, prezidenta Petra Pellegriniho a tisíce ďalších ľudí, najmä Maďarov žijúcich na Slovensku.
Reakciu poskytla aj mimoparlamentná strana Maďarská aliancia. "Môžem len zopakovať, že keby predstavitelia koaličných strán prijali pozvanie Maďarskej aliancie na utorkové odborné stretnutie v súvislosti s konfiškáciami pozemkov, zistili by, že nikto nespochybňoval Benešove dekréty, nikto neohrozoval územnú celistvosť a ústavnosť Slovenskej republiky, zároveň by počuli, že sme všetci odmietli praktiky pozemkovej mafie prostredníctvom SPF a Lesov SR," uviedol predseda tohto politického subjektu László Gubík.
"Týmto náhubkovým prílepkom nezabránia nezákonným rekonfiškáciám pozemkov, ktoré aj mnohí ústavní sudcovia považujú za protizákonné a protiústavné. Pýtam sa, či aj oni strávia Vianoce a Nový rok za mrežami?" spytoval sa ďalej.
Situáciu označil za absurdnú, podľa neho ešte viac podrýva právnu neistotu a poukazuje aj na vzťah vládnej koalície k právnemu štátu a právam národnostných menšín. "Pripomína mi to starý ruský vtip: máme šťastie, že dostaneme len šesť mesiacov, pokojne mohli do nás aj strieľať," uzavrel Gubík.
Ondrej Dostál v rámci príspevku na sociálnej sieti kritizoval aj návrh, ktorý podľa jeho slov reaguje na informácie, že Veľká Británia podporila pred voľbami 2023 aktivity niektorých slovenských mimovládnych organizácií, ktoré mali viesť k zvýšeniu účasti vo voľbách a informovanosti voličov.
"A teda v očiach smerákov a ich koaličných príveskov vlastne tiež smeruje proti Progresívnemu Slovensku," poznamenal poslanec. Tento návrh, podobne ako predošlý menovaný, podľa jeho názoru ide ďaleko za rámec zásahov do slobody prejavu a slobody šírenia informácií, ktoré umožňuje ústava. V materiáli z výboru sa uvádza, že "kto v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom poruší zákaz vykonávať činnosť na podporu alebo v neprospech politických strán a hnutí, koalícií politických strán a hnutí alebo kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň, alebo poruší zákaz zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách a hnutiach, kandidujúcich koalíciách politických strán a hnutí alebo kandidátoch 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."
Cieľom má byť rozšírenie skutkovej podstaty marenia volebnej kampane o porušovanie zákazu zverejňovať informácie o kandidujúcich subjektoch a osobách 48 hodín pred voľbami a v deň volieb do skončenia hlasovania. Zavedenie novej skutkovej podstaty marenia volebnej kampane by malo zabezpečiť ochranu politických práv ukotvených najmä v článkoch 29 až 31 Ústavy SR.
Ide o ustanovenia týkajúce sa práva združovať sa a zakladať politické strany, volebného práva aj slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti. Táto ochrana politických práv by podľa daného materiálu mala byť zabezpečená prostredníctvom noriem trestného práva, a to prípadoch, ak "slobodná politická súťaž je ovplyvňovaná zo zahraničia, ako tomu bolo v recentnom prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023".
Poslanec Dostál kritizoval aj ďalšie schválené pozmeňovacie návrhy, medzi ktorými sú aj štyri "prílepky". Podľa jeho slov ide o zmeny iných zákonov, ktoré nijako nesúvisia s horalkovým návrhom novely Trestného zákona. Spomenul napríklad zmenu úpravy postavenia spolupracujúcich obvinených.
"Horalková novela prestáva byť o boji proti drobným krádežiam, ktorých nárast bol spôsobený mafiánskou novelou Trestného zákona v roku 2024. Miesto síce nedokonalého, ale v zásade návrhu idúceho správnym smerom, sa mení na jednu z ďalších hanebností súčasnej vládnej koalície," uzavrel Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce prílepkom pomôcť Gašparovi, tvrdí opozícia a kritizuje aj trestanie spochybňovania Benešových dekrétov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
