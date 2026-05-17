Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Matovič stále čaká na spoluprácu v opozícii a kauzu langoš označil ako veľký problém pre Fica
17.5.2026 (SITA.sk) - Finančná správa SR udelila predajni langošov pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku.
Kauza langoš sa stala symbolom arogancie moci a Robert Fico si uvedomuje, že je to pre neho veľký problém. Uviedol to predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič v relácii V politike na TA3.
„Možno ide o malý mäkčeň, ale je to veľký symbol. Poctivý podnikateľ dostane za chybu v slove langoš pokutu 1 500 eur, ale keď sa ukradne na slayáde 12 miliónov, nič sa nedeje, keď ukradnú dve miliardy na záchrankovom tendri, nič sa nedeje,“ povedal Matovič.
Podľa neho si premiér uvedomuje citlivosť celej situácie a jej dosah na verejnosť, došlo mu to však až neskôr. Matovič hovorí, že vláda najprv reagovala arogantne a až následne začala situáciu zmierňovať.
„Robert Fico uznal, že by sa mali ospravedlniť, ale až po troch dňoch. Najprv sledoval situáciu a myslel si, že aroganciou to ustojí,“ podotkol. Kritizoval aj šéfa Finančnej správy za vyjadrenia, že podnikateľ mal vďaka pokute reklamu vo všetkých televíziách a vyššie tržby. Podľa neho si aj voliči Smeru uvedomujú, že takéto veci už prekračujú hranicu únosnosti.
„Ľudia vidia, že toto už nevolili. Toto je doslova tyrania a genocída poctivých drobných podnikateľov,“ doplnil. Čo sa týka spolupráce v rámci opozície, Matovič uviedol, že jeho hnutie si pred budúcimi parlamentnými voľbami ide vlastnou cestou po tom, čo predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka „zbrklo“ vylúčil spoluprácu s hnutím Slovensko.
„Pán Šimečka po hlasovaní o ústave vybehol pred kamery úplne zbrklo bez toho, aby si to odhlasovalo vedenie Progresívneho Slovenska, a zaprisahal sa, že s hnutím Slovensko ani do volieb, ani po voľbách nebude spolupracovať,“ povedal Matovič. Zdôraznil, že Hnutie Slovensko v žiadnom prípade nebude pomáhať súčasnej vládnej zostave, ktorá má podľa neho katastrofálne výsledky.
„Keď pomôžeme, tak pomôžeme tej Šimečkovej partii a spol. Ale sakra im budeme pozerať na prsty,“ vyhlásil a opätovne kritizoval ostatné opozičné strany za to, že mlčia pri kauze Šimečkovej matky. Matovič pripomenul, že jeho hnutie má projekt „Prevrat 2027“, v rámci ktorého chce každý mesiac predkladať občanom návrhy riešení a nechať ich o nich hlasovať. Výsledkom má byť približne 25 opatrení, ktorých splnenie bude podmienkou prípadnej podpory budúcej vlády.
„Ak budú niekedy stáť o našu podporu, či už ako súčasť vlády alebo pri podpore menšinovej vlády, bez splnenia približne 25 riešení, ktoré si ľudia odhlasujú, ich vládu nepodporíme,“ uviedol Matovič.
Ako príklad opatrení spomenul zníženie platov poslancov na polovicu alebo zákaz hlasovania poslancov pod vplyvom alkoholu. Matovič zároveň kritizoval opozíciu, že podľa neho doteraz nepredstavila spoločný plán na porazenie vlády Roberta Fica. „Dva roky sme čakali, že opozícia príde s nejakým plánom a sadneme si za jeden stôl. Nestalo sa to,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Matovič stále čaká na spoluprácu v opozícii a kauzu langoš označil ako veľký problém pre Fica © SITA Všetky práva vyhradené.
