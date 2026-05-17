Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gizela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. mája 2026

Matovič stále čaká na spoluprácu v opozícii a kauzu langoš označil ako veľký problém pre Fica


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) predseda hnutia Slovensko Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky

Finančná správa SR udelila predajni langošov pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Kauza langoš sa stala symbolom arogancie moci a



Zdieľať
17.5.2026 (SITA.sk) - Finančná správa SR udelila predajni langošov pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku.


Kauza langoš sa stala symbolom arogancie moci a Robert Fico si uvedomuje, že je to pre neho veľký problém. Uviedol to predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič v relácii V politike na TA3.

Kritika Finančnej správy


Možno ide o malý mäkčeň, ale je to veľký symbol. Poctivý podnikateľ dostane za chybu v slove langoš pokutu 1 500 eur, ale keď sa ukradne na slayáde 12 miliónov, nič sa nedeje, keď ukradnú dve miliardy na záchrankovom tendri, nič sa nedeje,“ povedal Matovič.

Podľa neho si premiér uvedomuje citlivosť celej situácie a jej dosah na verejnosť, došlo mu to však až neskôr. Matovič hovorí, že vláda najprv reagovala arogantne a až následne začala situáciu zmierňovať.

Robert Fico uznal, že by sa mali ospravedlniť, ale až po troch dňoch. Najprv sledoval situáciu a myslel si, že aroganciou to ustojí,“ podotkol. Kritizoval aj šéfa Finančnej správy za vyjadrenia, že podnikateľ mal vďaka pokute reklamu vo všetkých televíziách a vyššie tržby. Podľa neho si aj voliči Smeru uvedomujú, že takéto veci už prekračujú hranicu únosnosti.

Spolupráca v opozícii


Ľudia vidia, že toto už nevolili. Toto je doslova tyrania a genocída poctivých drobných podnikateľov,“ doplnil. Čo sa týka spolupráce v rámci opozície, Matovič uviedol, že jeho hnutie si pred budúcimi parlamentnými voľbami ide vlastnou cestou po tom, čo predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka „zbrklo“ vylúčil spoluprácu s hnutím Slovensko.

Pán Šimečka po hlasovaní o ústave vybehol pred kamery úplne zbrklo bez toho, aby si to odhlasovalo vedenie Progresívneho Slovenska, a zaprisahal sa, že s hnutím Slovensko ani do volieb, ani po voľbách nebude spolupracovať,“ povedal Matovič. Zdôraznil, že Hnutie Slovensko v žiadnom prípade nebude pomáhať súčasnej vládnej zostave, ktorá má podľa neho katastrofálne výsledky.

Porazenie Ficovej vlády


Keď pomôžeme, tak pomôžeme tej Šimečkovej partii a spol. Ale sakra im budeme pozerať na prsty,“ vyhlásil a opätovne kritizoval ostatné opozičné strany za to, že mlčia pri kauze Šimečkovej matky. Matovič pripomenul, že jeho hnutie má projekt „Prevrat 2027“, v rámci ktorého chce každý mesiac predkladať občanom návrhy riešení a nechať ich o nich hlasovať. Výsledkom má byť približne 25 opatrení, ktorých splnenie bude podmienkou prípadnej podpory budúcej vlády.

Ak budú niekedy stáť o našu podporu, či už ako súčasť vlády alebo pri podpore menšinovej vlády, bez splnenia približne 25 riešení, ktoré si ľudia odhlasujú, ich vládu nepodporíme,“ uviedol Matovič.

Ako príklad opatrení spomenul zníženie platov poslancov na polovicu alebo zákaz hlasovania poslancov pod vplyvom alkoholu. Matovič zároveň kritizoval opozíciu, že podľa neho doteraz nepredstavila spoločný plán na porazenie vlády Roberta Fica. „Dva roky sme čakali, že opozícia príde s nejakým plánom a sadneme si za jeden stôl. Nestalo sa to,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Matovič stále čaká na spoluprácu v opozícii a kauzu langoš označil ako veľký problém pre Fica © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) predseda hnutia Slovensko Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Europoslanec Ondruš vystúpil zo strany Hlas, dôvodom je kandidatúra na prezidenta KOZ
<< predchádzajúci článok
Zažite Nitru aktívne a z výšky, mesto spája históriu s prírodou a adrenalínom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 