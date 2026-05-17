 Meniny má Gizela
 24hod.sk    Z domova

17. mája 2026

Zažite Nitru aktívne a z výšky, mesto spája históriu s prírodou a adrenalínom


Tagy: Adrenalínový zážitok Via ferrata Zobor

Mesto Nitra vytvorilo iniciatívu „Mesto, ktoré lezie". Nitra ponúka návštevníkom nový spôsob, ako zažiť mesto a celý región Ponitrie aktívne, autenticky a z výšky. Cieľom iniciatívy „Mesto, ...



17.5.2026 (SITA.sk) - Mesto Nitra vytvorilo iniciatívu „Mesto, ktoré lezie".


Nitra ponúka návštevníkom nový spôsob, ako zažiť mesto a celý región Ponitrie aktívne, autenticky a z výšky. Cieľom iniciatívy „Mesto, ktoré lezie“ je predstaviť mesto a región ako destináciu, ktorá spája históriu, prírodu, pohyb a adrenalínové zážitky.

Návštevníci môžu Nitru objavovať prostredníctvom rôznych foriem lezenia – od indoorových lezeckých stien, cez výstupy historickými uličkami k Nitrianskemu hradu až po adrenalínové ferraty na Zobor. Destinácia chce osloviť začiatočníkov, rodiny s deťmi aj skúsených lezcov. Podľa organizátorov sa lezenie stáva symbolom celej destinácie, a to nielen ako športová aktivita, ale aj ako forma objavovania a prekonávania vlastných hraníc. Koncept má návštevníkom ponúknuť nový pohľad na mesto aj okolitú krajinu.

Nitra má jedinečnú schopnosť spájať históriu, prírodu aj aktívny pohyb do jedného zážitku. Chceme ľudí pozvať, aby ju neobjavovali len očami turistu, ale aby ju zažili naplno — cez pohyb, adrenalín, výhľady a emóciu z každého výstupu. Veríme, že práve tento autentický zážitok robí Nitru výnimočnou destináciou,“ uviedla výkonná riaditeľka Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková.

Jedným z hlavných lákadiel regiónu je Via Ferrata Zobor, ktorá sa nachádza priamo nad mestom a ponúka panoramatické výhľady na Nitru a región Ponitrie. Súčasťou konceptu je aj komunita okolo indoorovej lezeckej haly v meste, ktorá vytvára priestor pre prvé lezecké skúsenosti aj pravidelné stretávanie športovej komunity. Nitra chce prostredníctvom nového konceptu osloviť návštevníkov, ktorí hľadajú aktívne trávenie voľného času spojené so zážitkom a autentickou atmosférou regiónu.


Zdroj: SITA.sk - Zažite Nitru aktívne a z výšky, mesto spája históriu s prírodou a adrenalínom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Adrenalínový zážitok Via ferrata Zobor
Matovič stále čaká na spoluprácu v opozícii a kauzu langoš označil ako veľký problém pre Fica
Minister Ráž by na primátora Bratislavy kandidoval ako nezávislý, jeho šance má ukázať prieskum

