Matovič: Sulík sa spolčil so skorumpovanými zlodejmi a ide povaliť už tretiu vládu (video)

Sulík to teraz skúša zvonka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SaS vedie do záhuby

Heger za tým vidí iný dôvod

Veľké pomýlenie Sulíka

Minister Mikulec sa opäť poďakoval

Sulík podpísal zmluvu s diablom

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa spolčil so skorumpovanými zlodejmi s cieľom povaliť v poradí už tretiu demokratickú a protikorupčnú vládu.Povedal to minister financií a šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na tlačovej konferencii v reakcii na to, že SaS vo štvrtok spolu s Hlasom-SD podáva návrh na vyslovenie nedôvery vláde.Podľa Matoviča sa Sulík najprv snažil rozbiť vládu zvnútra a keď sa mu to nepodarilo, skúša to zvonka.„Dnes sa so skorumpovanými zlodejmi podpisujú na jeden hárok na povalenie ďalšej protikorupčnej vlády. Spolu s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), o ktorom dnes vypovedajú svedkovia, že zobral úplatok 150-tisíc eur,“ poukázal Matovič.Argument opozície, že táto vláda nevie pomôcť ľuďom, podľa Matoviča neobstojí, keďže vo štvrtok predstavili historicky najväčšiu pomoc pre domácnosti za šesť miliárd eur.Sulík vedie podľa lídra OĽaNO svoju stranu do záhuby. Je mu ľúto, že väčšia časť liberálov vo štvrtok v parlamente hlasovala za odvolanie ministra vnútra Mikulca.„Keď sa mafia pokúša odvolať ministra vnútra, ktorý zabezpečuje slobodu konať, to je znak kvality, že vyšetrovatelia si naozaj slobodne môžu pod jeho záštitou konať svoju prácu. Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini sprivatizovali najvyššie poschodie polície SR v prospech nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, “ povedal Matovič.Sulík podľa neho koná v zúfalstve z toho, kam svoju stranu dotiahol alebo možno aj z pomsty, keďže ráno bol obvinený „osobný priateľ Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej Jaroslav Haščák .“Je zároveň rád, že poslanci, ktorí prešli do SaS zo strany Za ľudí okrem Márie Kolíkovej naďalej zostali verní svojmu protikorupčnému poslaniu a nehlasovali za odvolanie Mikulca.Roman Mikulec je podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) garantom toho, že orgány činné v trestnom konaní na Slovensku majú voľné ruky, slobodu vyšetrovať bez toho, aby museli pozerať na to, kto má aké politické tričko.„Toto je skutočný dôvod, prečo Mikulec opäť čelil pokusu o odvolávanie zo strany opozície. Je tŕňom v päte súčasnej opozície práve preto, že sa boja o svoju slobodu a beztrestnosť,“ zdôraznil Heger. Argument, že Mikulec nezvládol migračnú krízu, podľa neho neobstojí.„Z vlastnej skúsenosti z rozhovorov, ktoré mám s európskymi lídrami, môžem povedať, že oceňujú a vyzdvihujú to, ako sme zvládli jednak celú vlnu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ale taktiež aj súčasnú migráciu,“ podčiarkol premiér.Heger si nevie predstaviť, ako môže byť zápas po boku Roberta Fica, Petra Pellegriniho, Milana Mazureka (Republika) a ďalších pre Richarda Sulíka zápasom za demokraciu.„Po boku týchto ľudí zápasíte za niečo iné. Príde mi to ako veľké pomýlenie Richarda Sulíka,“ vyhlásil premiér a dodal, že ak bude chcieť šéf liberálov pred voľbami presvedčiť verejnosť, že nebude spolupracovať s Hlasom-SD, tak po dnešku mu to už nikto neuverí.„V politike ma neprekvapí asi už nič, ale jednému nerozumiem. Ako je možné, že za tri mesiace Richard Sulík, ktorý bol koaličný partner a podporoval moju vládu, prešiel cez konštruktívnu opozíciu až po človeka, ktorí ide povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov,“ povedal Heger.Minister vnútra Roman Mikulec sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí ho podržali vo funkcii a povedal, že je to preňho ešte väčší záväzok do budúcnosti ako doposiaľ. Ďalšiu schôdzu s jeho odvolávaním už bral ako folklór.Na druhej strane sa podľa neho vyfarbili mnohí poslanci z SaS, ktorí hlasovali za jeho odvolanie, pričom predtým podporovali boj s korupciou a viaceré aktivity a kroky ministerstva vnútra. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš ocenil, že niektorí poslanci za SaS sa „nepridali na stranu mafie.“ Sulík podľa neho dnešným podpisom s Pellegrinim podpísal zmluvu s diablom.„Teraz očakávam, že budú veľké tlaky na poslancov koalície, aby ich získali na stranu opozície a povalili vládu. A verte tomu, že zadarmo to nebude,“ domnieva sa Šipoš.