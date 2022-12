Ako osláviť Vianoce zodpovedne a udržateľne

Prístup Slovákov k nakupovaniu sa musí zmeniť

SWAPka vám povie, prečo sa neoplatí nakupovať stále nové veci

5 tipov a trikov pre udržateľnejšiu spotrebu



Namiesto nakupovania nového oblečenia dajte šancu veciam z druhej ruky . Krásne kúsky pre celú rodinu nájdete v second handoch, ale aj na rôznych bazároch, swapoch či v reuse centrách. Swap oblečenia si dokonca môžete zorganizovať aj sami vo svojej obci, komunite či medzi priateľmi.

Predtým, ako pokazenú vec vyhodíte do zberu či kontajnera, vyskúšajte ju dať opraviť . Opraviť sa dá oblečenie, obuv, ale i elektronika, ktorej nové súčiastky tvoria omnoho menšiu záťaž na životné prostredie ako kúpa celého nového spotrebiča.

Nakupujte lokálne a sezónne . Rozmyslite si, či svojím nákupom podporíte nadnárodnú korporáciu alebo menšiu lokálnu firmu. Okrem toho, že podporíte domácu ekonomiku, ušetríte aj množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia pri masovej výrobe či preprave tovaru na dlhé trasy.

Buďte ambasádormi pozitívnej zmeny vo vašom okolí. Navrhnite zavedenie udržateľných opatrení vo vašej práci, škole či organizácii, inšpirujte svoju rodinu či známych. Vo voľbách dávajte svoj hlas zastupiteľom a zastupiteľkám, ktorým nie je otázka klimatickej zmeny ľahostajná.

Zamerajte sa na redukovanie svojej spotreby obalov nakupovaním v bezobalových obchodoch, nosením vlastných vrecúšok a tašiek na tovar či pestovaním vlastnej zeleniny, byliniek či ovocia, ak máte takú možnosť. Aktuálna je taktiež otázka zníženia spotreby energií, alebo vody, ktorá sa dá zachytávať a viacnásobne využívať.



O Európskom klimatickom pakte a Európskej zelenej dohode

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorý sa realizoval v marci 2022, vyplýva, že počet ľudí, ktorí si osvojili udržateľnejší životný štýl, sa za ostatných 12 mesiacov výrazne zvýšil. V porovnaní s rokom 2021 spotrebitelia a spotrebiteľky začali vo veľkej miere kupovať len to, čo naozaj potrebujú, začali znižovať spotrebu mäsa a uprednostňovať nízkouhlíkové spôsoby dopravy. To môže byť sčasti spôsobené súčasným dopadom inflácie, ktorá núti ľudí znižovať celkové výdavky. Aj pri kúpe oblečenia a obuvi sa mení správanie ľudí - snažíme sa menej nakupovať nové oblečenie, viac nakupujeme z druhej ruky a vyberáme si značky podľa ich udržateľných a etických postupov."Zmeny v každodennom správaní ľudí majú svoj dopad na životné prostredie. Okrem potreby systémových zmien sa na problematiku aktuálne pozeráme najmä z pohľadu šetrenia materiálov a ich toku v rámci ekonomiky. Zároveň naše vlastné nadužívanie fosílnych palív a obmedzenie samotnej nadspotreby je jedným z nevyhnutných krokov k udržateľnej budúcnosti pre nás aj naše deti," myslí si Simona Hlaváčová, zakladateľka komunitného reuse centra Baterkáreň v Trnave a ambasádorka Európskeho klimatického paktu. Práve Európsky klimatický pakt zapája občanov a komunity do opatrení v oblastí klímy, a rieši otázky zmeny klímy na individuálnej úrovni. Je dôležité aby si každý začal uvedomovať svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a svojim konaním a správaním by sa mal podieľať na zmenách, ktoré vedú k udržateľnému, bezpečnejšiemu a zdravšiemu prostrediu.Prieskum tiež poukázal na to, že za ostatných 12 mesiacov si viac ako polovica (53 %) ľudí opravila alebo dala opraviť pokazenú vec namiesto toho, aby ju nahradila novou a 40 % ľudí si kúpilo tovar z druhej ruky. Pandémia, inflácia a ekonomická kríza donútili ľudí viac rozmýšľať nad svojou spotrebou, nad spôsobmi dopravy či nakupovaním nepotrebných vecí."Vidíme, že prístup ľudí k nakupovaniu aj vlastnej spotrebe sa postupne mení, čo je mimoriadne pozitívne. Rýchlosť klimatickej zmeny nás však núti naše snahy urýchliť, a preto je dôležité, aby svoje správanie k spotrebe zmenil každý z nás. Aj malé kroky miliónov ľudí dokážu urobiť pre životné prostredie veľmi veľa," hovorí Petra Slezáková zo združenia Zero Waste Slovakia.Kým nákupný ošiaľ v predvianočnom období podnecuje ľudí k často nadbytočnému nakupovaniu, prvé komunitné reuse centrum na Slovensku Baterkáreň v Trnave dlhodobo motivuje ľudí k presnému opaku a snaží sa zmeniť postoj ľudí k nákupom, tovaru i odpadu. Nájdete v ňom bezobalový obchod, množstvo kurzov a vzdelávacích programov či eshop s rôznymi "reuse" produktami z druhej ruky. Najnovším projektom Baterkárne je online aplikácia SWAPka , ktorá vám pomôže vypočítať, aký vplyv na životné prostredie majú rôzne produkty, ktoré najčastejšie nakupujeme. "Hlavným zámerom SWAPky je poukázať, aké veľké množstvo CO2e dokážeme ušetriť opätovným používaním predmetov. Múdra appka používateľovi za pár sekúnd povie, koľko emisií ušetril za veci, ktoré kúpil v second hande, vymenil na swape alebo opravil,” uvádza Simona Hlaváčová.Práve v Baterkárni môžu ľudia odovzdať veci z domácnosti, ktoré už u nich nenájdu využitie, a namiesto nich si vybrať niečo, čo skutočne potrebujú. V lokálnom reuse centre nájdete napríklad hračky, knihy, oblečenie či potreby do domácnosti, ktoré takýmto spôsobom dostávajú druhú šancu na život."Dôsledky klimatickej zmeny by si mal začať uvedomovať každý jeden z nás. Môžeme začať od seba a robiť rôzne malé zmeny aj vo svojich životoch. Dôležité je však vyžadovať systémové zmeny aj od vlády a politikov,” zdôrazňuje Marta Fandlová, environmentálna aktivistka a ambasádorka Európskeho klimatického paktu.Väčšina ľudí je presvedčená, že udržateľný životný štýl je príliš drahý. Paradoxne je často opak pravdou, a udržateľný prístup k našej spotrebe môže v rodinnom rozpočte ušetriť nezanedbateľné množstvo prostriedkov, aj keď si niekedy žiada viac ochoty či času.Pre šetrenie životného prostredia, materiálov, fosílnych palív či emisií môžete toho urobiť naozaj veľa, a to pokojne aj dnes. Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody , projektu Európskej komisie, ktorý pomáha Európe dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Európska zelená dohoda sa zameriava na transformáciu na udržateľnú ekonomiku a hospodárstvo v rámci celej Európskej únie. Klimatické a environmentálne výzvy mení na príležitosti, čím sa prechod na klimatickú neutralitu stáva spravodlivým a inkluzívnym pre všetkých.Vďaka kombinácii opatrení Európskej zelenej dohody na úrovni vládnych politík a opatrení Európskeho klimatického paktu na úrovni podpory aktivity jednotlivcov môžu všetky úrovne spoločnosti spolupracovať na spoločnom cieli – znížiť náš vplyv na klímu a zabezpečiť udržateľnejšiu, zelenšiu a bezpečnejšiu budúcnosť života na našej planéte.K Európskemu klimatickému paktu sa môže pridať každý jeden z nás na stránke www.count-us-in.org Informačný servis