Matovič: „Sulíkova partička“ narobila v Dubaji škody za viac ako milión eur a žúrovala za štátne peniaze (video)

Matovičovi vraj nikto neveril

Kompromitujúce video

Prvé súdne žaloby sú podané

16.5.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič tvrdí, že „Sulíkova partička“ narobila v Dubaji škody za viac ako milión eur. Podľa neho bývalý minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) žúroval v Dubaji za štátne peniaze.„Keď som pred rokom hovoril, že si Profi Povalač Protikorupčných Vlád chodí robiť s vládnym špeciálom do Dubaja ožranecké žúrky (a nielen ožranecké), ako vždy mi skoro nikto neveril. Až dnes, ako vždy sa opäť ukazuje, že som vravel len a len pravdu,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.Podľa jeho slov sú doteraz identifikované škody za vyše milión eur, ktoré zahŕňajú žúr za štátne, nezaplatené účty v reštauráciách za 54-tisíc eur či päť luxusných apartmánov v prvotriednych hoteloch po celý čas, v ktorých bývali Sulíkovi kamaráti, ktorí na to nemali žiadny nárok.Zároveň zverejnil video, kde je Richard Sulík a ďalší predstavitelia strany Sloboda a Solidarita spoločne s Geissenovcami, známymi z realitnej šou. V závere videa Sulík hovorí, že „dnes treba vypiť bar.“To isté video zverejnil na Facebooku zhruba hodinu pred Matovičom predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico , ktorý zároveň pripomínal, že Sulík vzal do Dubaja svoju dcéru, s ktorou deň pred odletom jeho ministerstvo hospodárstva podpísalo dohodu, že je expertka na energetické právo.O závažných problémoch v rezorte hospodárstva v súvislosti s už ukončenou výstavou Expo Dubaj informoval minulý týždeň aj dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. „Podávame prvé súdne žaloby, iné možnosti už nemáme," povedal. Závažné podnety sa podľa Hirmana objavili aj v prípade verejných obstarávaní na Volvo Industrial Park.