Matovič: Teraz nie je vhodný čas na to, aby si poslanci robili z parlamentu srandu (video)

Iné krajiny sú na tom oveľa horšie

Kolíková podľa neho zlyhala

14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Teraz nie je vhodná doba na to, aby si poslanci robili z parlamentu srandu. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil minister financií a šéf OĽaNO Zároveň vyzval voličov tých politikov, ktorí „dnes v parlamente štrajkovali miesto toho, aby pracovali,“ aby im vysvetlili, že teraz nie je čas na takéto správanie a nepatrí sa chodiť do roboty a nepracovať.„Ja pevne verím, že takto za týždeň sa parlament rozbehne a budeme hľadať spoločné riešenia, ako ľuďom pomôcť a nie liečiť si tu svoje vlastné boliestky a aplikovať svoju vlastnú pomstychtivosť,“ povedal Matovič.Pripomenul, že na Slovensku je inflácia na rekordnej úrovni 14 percent, no zároveň dodal, že rekordnú úroveň dosahuje na celom svete. Matovič sa nazdáva, že na Slovensku sa už blíži k svojmu vrcholu.„Keď si pozrieme okolité krajiny ako Česko, Maďarsko, Poľsko, tak sú na tom z pohľadu inflácie výrazne horšie ako Slovensko,“ poukázal šéf rezortu financií.Matovič sa vyjadril aj k bývalej ministerke spravodlivosti za SaS Márii Kolíkovej , ktorá podľa neho vo funkcii zlyhala a nie je pravda, že reformy nestihla pre nedostatok financií.„Všetky peniaze, ktoré žiadala a na ktoré poskytla návrh na riadne rozpočtové opatrenie na ministerstvo financií , mala k dispozícii,“ povedal Matovič. Kolíková by sa podľa neho mala pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, že v mnohých veciach zlyhala.„Hovoria to fundovaní právnici. Prečítajte si pohľad Radoslava Prochádzku na to, ako je pripravená aplikácia súdnej reformy,“ dodal Matovič.