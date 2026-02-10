Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.2.2026
 Meniny má Gabriela
 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Matovič tlieska Žilinkovi a skonštatoval, že nad vládou už asi zlomil palicu. Konanie Fica označil za drzosť


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Korupcia predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky

Generálny prokurátor Maroš Žilinka je za posledného pol roka ako vymenený a začína hájiť verejný záujem. Povedal to líder



3j2a5772 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka je za posledného pol roka ako vymenený a začína hájiť verejný záujem. Povedal to líder Hnutia Slovensko Igor Matovič v relácii Mira Frindta PubliQ s dodatkom, že mu za to tlieska. Žilinka podľa neho prešiel zmenou, no nie je si istý tým, čo ju spôsobilo.


"Niečo sa zrejme zmenilo, ale určite si nemyslím, že začal tak konať kvôli tomu, že mu nedali nejakú doživotnú rentu. Na to zase odkázaný nie je. Ale niečo sa zmenilo, možno sa o niečom dozvedel. Možno dokedy nevedel o nejakých prasačinách, ktoré robili, tak dovtedy im držal chrbát, a potom asi nad nimi zlomil palicu a snaží sa hájiť zákon. Bodaj by mu to vydržalo," skonštatoval Matovič.

Ako vymenený


Pripomenul, že keď bol Žilinka zvolený za generálneho prokurátora, reakcie zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej aj novinárov boli pozitívne a všetci si mysleli, že bol zvolený dobrý kandidát. Potom však začal rozdávať známe paragrafy 363, ktoré pomohli mnohým zbaviť sa obvinení.

"Ľudia zostali z toho vyrušení, a teda určite to nebolo správne, pretože tým pomáhal mafii, a teraz za posledného asi pol roka akoby bol vymenený," poukázal Matovič. Ocenil, že generálny prokurátor na svojej poslednej tlačovej besede jasne pomenoval katastrofálny stav v oblasti vyšetrovania korupcie na Slovensku.

"Žilinka to povedal veľmi pekne. Tak, ako sa na generálneho prokurátora patrí. Zároveň podotýkam, že presne opačne, ako keď pred rokom, dvoma, tromi rozdával 363-ky, čo teda nebolo v súlade s tým, ako sa na generálneho prokurátora patrí," dodal.

Nenechal sa ukecať


Od premiéra Roberta Fica (Smer-SD) to bola podľa Matoviča drzosť, že išiel za generálnym prokurátorom a presviedčal ho, že informácie v jeho správe nie sú správne. Je presvedčený, že Fico chce svojim voličom zalepiť oči.

"To je jedno, že tá správa nebude v súlade s pravdou, hlavne, aby tam bolo napísané, že vlastne korupcia už na najvyšších miestach na Slovensku nie je. No, a Žilinka sa nenechal ukecať, za čo mu určite patrí chvála," uzavrel líder Hnutia Slovensko.


Maroš Žilinka 4. februára na tlačovej besede informoval o tom, že korupcia na Slovensku je katastrofálna a zmena Trestného zákona a štruktúr polície bola chyba. Povedal tiež, že témou stretnutia s Ficom bola príprava podkladov k siedmej správe o stave právneho štátu, ktorú každoročne vypracováva Európska komisia. Premiér v tej časti, ktorá sa týkala antikorupčného rámca, vyslovil na stretnutí nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v SR a pýtal sa, či ho prokuratúra vie prehodnotiť. Žilinka to odmietol.




Zdroj: SITA.sk - Matovič tlieska Žilinkovi a skonštatoval, že nad vládou už asi zlomil palicu. Konanie Fica označil za drzosť © SITA Všetky práva vyhradené.

