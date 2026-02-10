Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. februára 2026

Odvolávanie členov vlády skončilo neúspechom, koalícia podržala všetkých ministrov napriek kritike opozície


Opozičné návrhy na odvolanie členov vlády v utorok v pléne Národnej rady SR neprešli. Vo svojich funkciách tak naďalej ...



68f7a5f61c7ce919259611 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) -


Opozičné návrhy na odvolanie členov vlády v utorok v pléne Národnej rady SR neprešli. Vo svojich funkciách tak naďalej zostávajú minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS), minister informatizácie, investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ aj minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD).

Opozícia im vyčíta mnohé pochybenia, mediálne známe kauzy, ako aj celkovo zlé vedenie rezortov.

Výsledky hlasovania v parlamente


Za odvolanie ministra Šutaja Eštoka hlasovalo 69 poslancov, proti bolo 78 poslancov. Za odchod Šmkovičovej z postu ministerky hlasovalo 69 zákonodarcov, proti zahlasovalo 77 koaličných poslancov. Nedôveru v NR SR vyjadrilo ministrovi Tarabovi 69 opozičných poslancov, podržalo ho 78 zástupcov koalície.

Za odvolanie ministra Kaliňáka zahlasovalo 69 poslancov, proti bolo 78 zákonodarcov. Na svojom poste ostáva aj minister Šaško, v pléne ho podržalo 78 poslancov vládnej koalície, pričom za jeho odvolanie hlasovalo 68 poslancov opozície. Zaujímavé bolo hlasovanie za odvolanie ministra Migaľa, proti jeho odvolaniu hlasovalo len 46 poslancov vládnej koalície, avšak 68 hlasov poslancov opozície, ktorí zahlasovali za jeho odvolanie, nestačilo na to, aby opustil ministerský post. Vo svojej funkcii ostáva aj minister Ráž, za jeho odvolanie sa vyslovilo 67 poslancov opozície, proti hlasovalo 79 poslancov koalície.

Opozícia podávala návrhy viac než rok


Návrhy na odvolanie členov vlády opozícia priebežne predkladala už vyše roka. Ako prvý bol v parlamente návrh na odvolanie ministra vnútra z decembra 2024. Koalícia však návrhy stále odkladala a presúvala zo schôdze na schôdzu. Rovnako odsúvala aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde, o čom sa nakoniec hlasovalo 5. februára.

Za pád vlády vtedy hlasovalo 60 poslancov, 79 bolo proti. Vládu podržali všetci koaliční poslanci vrátane nezaradených, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke koaličných strán - Pavel Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský, ale aj Ján Ferenčák, ktorý nedávno odišiel z Hlasu. K odvolávaniu vlády aj všetkých ministrov bola len jedna, zlúčená rozprava, tým pádom mala opozícia oveľa menej času na vystupovanie.


Zdroj: SITA.sk - Odvolávanie členov vlády skončilo neúspechom, koalícia podržala všetkých ministrov napriek kritike opozície © SITA Všetky práva vyhradené.

