Matovič trvá na tom, že do koalície vstúpia len vtedy, ak ľudia dostanú 500 eur za voľby

25.6.2023 (SITA.sk) - Igor Matovič trvá na tom, že jeho hnutie OĽaNO a priatelia vstúpi do budúcej vládnej koalície len vtedy, ak bude splnená ich podmienka vyplatenia 500-eurovej odmeny všetkým ľuďom za účasť vo voľbách. „Stojíme si za tým, je to náš verejný prísľub," vyhlásil Matovič v nedeľu v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12.Predseda hnutia Republika Milan Uhrík nevylučuje podľa svojich slov povolebnú spoluprácu so Smerom-SD SNS , „dokonca ani s Hlasom-SD , aj keď tam je to také všelijaké, keďže oni chcú ísť s progresívcami, takže ťažko s nimi. A potom s ďalšími vlasteneckými pronárodnými stranami".Matovič kritizoval Uhríka, že veľmi rýchlo mení svoje postoje, pretože najprv ostro kritizoval stranu Smer-SD, keď ju nazval mafiou a označil ju zodpovednú za rozvrat štátu, a teraz ju už nevylučuje zo spolupráce. Okrem toho Uhríkovi vyčítal, že keď mu to pasuje, má názory ako fašista a keď nie, tvári sa, že určite nie je fašistom. Podľa jeho slov bolo 1 488 eur na šekoch nápadom Uhríka a „hlupák Kotleba sa toho chytil".Uhrík v relácii povedal, že Republika je jednoznačne antifašistická strana. „Máme najviac poslancov, ktorí sú členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov," dodal.