Matovič sa nebojí, že OĽaNO bude musieť vo voľbách dosiahnuť minimálne sedem percent

„Bol by som veľmi rád, aby občania mali zoznam veľmi dobrých kandidátov," skonštatoval. Nový prezident by mal podľa neho slovenský národ zjednotiť. Dodal, že on sám nemá ambíciu kandidovať na post prezidenta.

Matovič sa zároveň zastal prezidentky Zuzany Čaputovej v tom, že má plné právo nekandidovať v ďalších voľbách a nie je podľa neho namieste robiť z nej zbabelca, ktorý uteká z boja. Za jej odchodom sú v prvom rade rodinné dôvody, dodal.

25.6.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič si myslí, že bývalý minister zahraničia Ivan Korčok by bol dobrým a silným kandidátom na prezidenta, bol by však rád, keby mal viacerých konkurentov v boji o post prezidenta.Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12.Matovič potvrdil, že s veľmi veľkou pravdepodobnosťou pôjde hnutie OĽaNO a priatelia do volieb v koalícii, pričom sa nebojí toho, že budú musieť dosiahnuť minimálne 7-percentný výsledok. Kandidátka do volieb by podľa neho mala vyzerať tak, že líder strany by mal ísť na jej koniec, k čomu vyzval aj ostatné strany. Kto bude jednotkou na kandidátke OĽaNO a priatelia, neprezradil.