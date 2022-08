Matovič viní novinárov zo šírenia zla v spoločnosti, Fico by mal prestať s otieraním si svojich otvorov o spravodlivosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.8.2022 - Spravodlivosť by bola veľmi rada, ak by si človek, ktorý ju vydal do područia nitrianskej mafie, prestal o ňu vytierať obsah svojich otvorov, uviedol na sociálnej sieti Igor Matovič (OĽaNO) vo svojej reakcii na výroky Roberta Fica (Smer-SD) počas nedeľňajšej diskusie v relácii V politike na TA3.Predseda Smeru-SD neskôr na sociálnej sieti uviedol, že súčasná vláda už nemá nárok na existenciu. „Ľudia už potrebujú konečne počuť, čo ide vláda urobiť s cenami energií a zdražovaním, pretože nikoho netrápia ich osobné hádky," uviedol Fico.Vo svojich statusoch na sociálnych sieťach sa obaja politici venovali aj novinárom. „Faktom je, že táto vládna katastrofa by už neexistovala, keby nemala podporu médií a vybraných novinárov, ktorí aj to najväčšie zlyhanie vedia prehliadnuť a otočiť proti opozícii," dodal Fico.Podľa Matoviča majú novinári svoj podiel na rozširovaní zla v spoločnosti. „Štvanica zaujatých novinárov od prvého dňa, keď zostali mimo ich vysnívanci, voči nepohodlným členom vlády a koalície spôsobila plíživú legitimizáciu absolútneho Zla. Gratulujem," dodal Matovič.