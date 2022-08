Musíme sa zomknúť okolo hodnôt humanizmu a kresťanstva, vyhlásil Heger počas návštevy obce Kalište

Pomníky strašnej tragédie

Humanizmus a kresťanstvo

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) počas sobotnej návštevy bývalej obce Kalište, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti, zdôraznil nevyhnutnosť pestovať demokraciu a slobodu.„Dnes som opäť stál medzi torzami domov obce Kalište, ktorú začiatkom jari roku 1945 vypálili nacisti. Práve pripomienky takýchto udalostí v nás posilňujú záväzok konať dobro, vzoprieť sa zlu a nikdy sa mu nevzdať," uviedol premiér Heger na sociálnej sieti.Návšteva Kališťa pripomenula premiérovi udalosti z Ukrajiny. „Takých miest ako tu v Kališti, kde po domoch zostali len ruiny, sú na Ukrajine stovky, možno už tisíce. Sú to živé pomníky strašnej tragédie, z ktorých človeku puká srdce. A stojí za nimi ruské politické vedenie a jeho okupačná armáda. To oni navrátili do Európy časy studenej vojny. Myslím na zničené ukrajinské mestečko Buča, ktoré som osobne navštívil," povedal premiér. Agresiu Ruska na Ukrajine prirovnal Heger k fašizmu 21. storočia.Podľa Hegera sa už podobné udalosti, aké sa udiali v Kališti, sa nesmú znova opakovať. „Musíme sa zomknúť okolo hodnôt humanizmu a kresťanstva. Musíme v sebe pestovať ducha demokracie a slobody a nepodľahnúť dezinformáciám. Musíme venovať zvýšenú pozornosť našej obranyschopnosti, posilňovať naše spojenectvo v rámci Severoatlantickej aliancie a naďalej poskytovať Ukrajine všestrannú pomoc, pretože oni bojujú aj za nás," dodal premiér.