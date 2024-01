Matovič vraj pozná okolnosti Dankovej nehody. Policajtov vulgárne kamsi poslal a zavrel pred nimi dvere (video)

Dychová skúška na alkohol

Danko sa polícii vyhýbal

Policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí objasňovali dopravnú nehodu podpredsedu parlamentu a predsedu SNS Andreja Danka, sa s ním podarilo skontaktovať až v piatok 12. januára o 14:30. Vypočuli ho a podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Informovala o tom bratislavská krajská polícia. Dopravná nehoda, pri ktorej podpredseda parlamentu narazil do semaforu na križovatke ulíc Saratovská - Repašského sa stala vo štvrtok 11. januára krátko pred 23:30.





16.1.2024 (SITA.sk) - Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) apeluje na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a policajného prezidenta Ľubomíra Soláka, aby zverejnili presné okolnosti štvrtkovej nehody podpredsedu parlamentu a predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka, a tiež postup polície.Mikulec na tlačovej besede uviedol, že spolu s verejnosťou chcú vedieť, či o udalostiach danej noci polícia spísala úradný záznam, a či o tom policajti informovali svojich nadriadených. Mikulec predpokladá, že áno, keďže je to v takýchto prípadoch bežným postupom.Mikulec tiež skonštatoval, že dychová skúška na alkohol u Danka po 15 hodinách po nehode už bola zbytočná. Predpokladá však, že prípadný alkohol v krvi by možno ukázali krvné tresty. Mikulec vyslovil názor, že i v minulosti pri takýchto exponovaných prípadoch polícia presne informovala verejnosť o okolnostiach.Podľa predsedu hnutia Igora Matoviča všetci očakávajú, že minister vnútra či policajný prezident objasnia okolnosti Dankovej nehody. Polícia podľa Matoviča dorazila k Dankovmu príbytku, keď doň vstupoval.Tvrdí, že podpredseda parlamentu bol očividne pod vplyvom alkoholu a policajtov vulgárne kamsi poslal a zavrel pred nimi dvere. Polícia za ním dovnútra vstúpiť nemohla.„Odvtedy policajti mohli robiť čo chceli, zvonili, klopali na dvere, Danko im už neotváral,“ tvrdil Matovič. Rovnako uviedol, že týmito informáciami disponujú už od piatka, no čakali, ako sa k tomu postaví policajný prezident či minister vnútra.„Zatiaľ to javí znaky, že Danka 15 hodín niekto kryl a 15 hodín sa Danko veľmi aktívne vyhýbal policajtom, ktorí ho potom hľadali aj v Národnej rade. Zhodou okolností v tom čase v Národnej rade nebol, a potom následne sa s ním mali spojiť po tých 15 hodinách,“ vravel Matovič.Šéf národniarov sa podľa neho celé hodiny vyhýbal polícii, napriek tomu, že vo videu už v piatok tvrdil, že aktívne spolupracuje s políciou. „Ak mal čisté svedomie, ak nebol ožratý, tak by sa nevyhýbal," myslí si šéf hnutia Slovensko.