Matovič vybabral podľa Bihariovej so Slovenskom, Hlas považuje ukončenie vládnej krízy za výsmech

Matovič bude rozhodovať o reformách

Horšie dopadli SaS a Za ľudí

Štátnické gesto

29.3.2021 - Mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko a Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) označili ukončenie vládnej krízy za výsmech Slovensku a divadlo. Predsedníčka PS Irena Bihariová vo svojom stanovisku uviedla, že by radi ocenili odstúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) zo svojho postu, ak by nepokračoval vo vláde ako minister financií.Dodala, že takto bude v čase ekonomickej krízy rozhodovať o kľúčových reformách. Podľa nej našiel premiér riešenie, ktorým „vybabral so všetkými a bude Slovensku škodiť naďalej“. Strana Hlas-SD označila výmenu miest medzi Matovičom a ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO) za „smiešnu rošádu“.V stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, strana zdôraznila, že odpoveďou spoločnosti na tento záver koaličnej krízy by mal byť podpis petície za vypísanie referenda o predčasných voľbách.Bihariová ďalej konštatovala, že horšie ako občania dopadli koaličné strany Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí. „Celý štát bol mesiac paralyzovaný len kvôli tomu, aby mohol Matovič odteraz svojich koaličných partnerov vydierať cez štátnu kasu. Svoju pomstychtivosť tak bude vykonávať z druhej najdôležitejšej funkcie vo vláde,“ napísala.Zároveň poukázala na to, že všetky doterajšie vyhlásenia predsedov strán SaS a Za ľudí o Matovičovej nespôsobilosti zastávať exekutívnu funkciu sú akoby zabudnuté. Aj z tohto dôvodu je podľa nej nedôstojné, že sa koaliční lídri snažia predstaviť túto rekonštrukciu ako obrovský krok pre krajinu. Podľa nej obrali ľudí o posledné zvyšky dôvery.Premiér Matovič v nedeľu 28. marca na tlačovej konferencii oznámil, že svoju funkciu ponúkol Hegerovi, ktorý túto výzvu prijal. Z Matoviča by sa mal stať šéf rezortu financií. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na to reagovala, že Matovič financiám rozumie a považuje to za novú príležitosť obnoviť spoluprácu v rámci koalície.Líder strany SaS Richard Sulík ponuku Matoviča označil za štátnické gesto a ako strana chcú dať šancu tomu, aby sa súčasný premiér stal ministrom financií. Sulík doplnil, že strana sa vráti k tomu, čo mala v koalícii rozpracované. Všetci traja ministri za SaS by sa tak mali vrátiť do svojich pôvodných funkcií. Šéf liberálov si dal podľa svojich slov záväzok, že niektoré vzťahy chce napraviť. Matoviča plánuje pozvať na obed alebo na večeru.