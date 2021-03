Slovensko si pripomína 17. výročie vstupu do NATO, pýchou ozbrojených síl sú piloti stíhačiek

Spoločným výcvikom k prehĺbeniu interoperability

Pýcha slovenských ozbrojených síl

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko si v pondelok 29. marca pripomína 17. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). V tlačovej správe to pripomína Ministerstvo obrany SR . Rezort zároveň pri tejto príležitosti informuje, že Slovensko aktuálne spolupracuje so Spojenými štátmi americkými (USA) na výcviku slovenských pilotov a v budúcom období aj technikov.V USA sa v súčasnosti na výcviku nachádza osem slovenských pilotov, pričom na Leteckej základni Sliač sú pripravovaní ďalší, a to v rôznych fázach prípravy. Ďalší kandidáti budú postupne doplňovaní absolventmi Technickej Univerzity v Košiciach a náborom z civilného sektora.„Slovensko je už 17 rokov súčasťou Aliancie, ktorá mu poskytuje jasne bezpečnostné a obranne garancie, ako jeden zo základných predpokladov pre rozvoj. Našou snahou je napĺňať toto členstvo, ktoré nás radí medzi vyspelé a stabilne krajiny, zodpovedným prístupom a plnením našich záväzkov voči spojencom a spoločnej kolektívnej bezpečnosti," uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že spoločný výcvik vojakov je vynikajúcou príležitosťou na prehĺbenie interoperability členských štátov v oblasti obrany a bezpečnosti.V prípade spolupráce s USA aj na výcviku pilotov a zjednotenia konkrétnych postupov pri ochrane vzdušného priestoru.„Naši piloti tak majú jedinečnú možnosť nadobúdať poznatky priamo od skúsených amerických kolegov, pilotov stíhacích lietadiel F-16. Ide o skvelý projekt efektívneho zdieľania vedomosti a spolupráce, pretože spolu sme silnejší, spolu sme NATO," doplnil Naď.Podľa veľvyslankyne USA na Slovensku Bridget Brink je stabilita, ktorú poskytuje NATO, základom pre prosperitu, slobodu a príležitosti pre občanov Slovenska, Spojených štátov a celej Európy.„Slovenskí piloti budú čoskoro lietať na jedných z najvyspelejších nadzvukových stíhacích lietadlách F-16 slúžiacich slovenskému národu. Títo piloti sú pýchou zručností, schopností a statočnosti slovenských ozbrojených síl," dodala.