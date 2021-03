Matovič vymenil osvedčenú a schválenú vakcínu za prisľúb neodskúšaného Sputnika, kritizuje Šimečka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 - Michal Šimečka chce z pozície europoslanca overiť presné čísla dodávok vakcín od Pfizeru pre Slovensko. Ako uviedol na sociálnej sieti, situácia týkajúca sa dodávok vakcín je neprehľadná.Spoločnosť Pfizer pre HN potvrdila, že Slovensko si z druhého balíka vakcín uplatnilo len štvrtinu možných dodávok. Ministerstvo zdravotníctva SR však zároveň zverejnilo informáciu, že Slovensko má dokopy zazmluvnených 5,8 milióna vakcín Pfizer a mali by sme ich teda mať dostatok.Ako Šimečka pripomenul, Slovensko sa vzdalo troch miliónov dávok vakcín Pfizer, na ktoré malo vďaka Európskej únii právo. Vláda to spravila v rovnakom čase, ako premiér doviezol na Slovensko rusky Sputnik. „Ak sa to potvrdí, Igor Matovič de facto vymenil osvedčenú a schválenú vakcínu, ktorá dnes u nás zachraňuje stovky tisíc životov, za prisľúb neodskúšaného ruského Sputnika, ktorý môžeme zatiaľ akurát tak testovať na myšiach a morčatách,“ konštatoval europoslanec.Grandiózne improvizácie, experimenty, chaos, a k tomu konflikty so všetkými naokolo sú podľa neho obraz vlády Igora Matoviča. „Namiesto poctivej roboty a rozumného vládnutia. Neviem si predstaviť, koľko ďalších dôvodov je treba, aby čo najskôr odstúpil z postu premiéra. Reálne škodí tejto krajine,“ dodal.