Matovič vyzval Šutaja Eštoka na odstúpenie. Návrh zákona o RTVS podľa neho provokuje ľudí, ktorí sú za demokraciu (video)

Minister vnútra zlyhal

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zákon o RTVS provokuje ľudí

18.5.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) na odstúpenie. Na tlačovom brífingu na jeho odstúpenie vyzval predseda hnutia Slovensko Igor Matovič , a to v kontexte stredajšieho atentátu na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej.Šutaj Eštok by mal podľa neho „vytiahnuť hlavu z piesku", prijať za to zodpovednosť a odstúpiť aj z úcty k samotnému Ficovi. Líder hnutia Slovensko zdôraznil, že v inom demokratickom štáte by minister vnútra po takejto udalosti podal demisiu. Poukázal tiež na to, že samotný Robert Fico pred časom sám upozorňoval na to, že sa čosi také môže stať.„Aký väčší dôkaz zlyhania ministra vnútra ešte potrebujeme?" spytoval sa a dodal, že väčší dôkaz neexistuje.Vyzval tiež vládnu koalíciu na stiahnutie „provokatívnych" návrhov zákonov z parlamentu, poukázal najmä na legislatívu týkajúcu sa verejnoprávneho telerozhlasu. Daný návrh podľa neho burcuje ľudí, ktorí sú za demokraciu a spravodlivosť.„Provokovať v takejto situácii ľudí tým, že napriek tomu, čo sa stalo, budú chcieť zobrať slobodu novinárom a zamestnancom vo verejnoprávnych médiách, a budú chcieť urobiť z verejnoprávnych médií otrokov alebo sluhov svojej vládnej moci, je prejav toho, že vôbec nemyslia svoje slová o tom, že chcú zabezpečiť pokoj, vážne," vyjadril sa.Matovič opätovne odsúdil útok na premiéra Roberta Fica, zopakoval, že sú politickí súperi, no to, čo sa stalo, sa stať nemalo. Rovnako mu opäť poprial skoré uzdravenie.Taktiež potvrdil, že jeho hnutie sa zúčastní stretnutia politických subjektov, ktoré zvolali úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini na utorok 21. mája.