Premiér Fico je pri vedomí a jeho stav je stabilizovaný, podľa Kaliňáka ho nebudú prevážať do Bratislavy (video+foto)

Jeho stav je naďalej vážny

Štát musí fungovať ďalej

18.5.2024 (SITA.sk) - Konzílium lekárov v sobotu zhodnotilo, že stav predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) je stabilizovaný. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková Hlas-SD ) na tlačovej besede k zdravotnému stavu premiéra, na ktorého bol v stredu 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej spáchaný atentát. Fico pri ňom utrpel viacero strelných poranení.Dolinková zdôraznila, že stav predsedu vlády ostáva aj naďalej vážny, dodala však, že včerajší operačný zákrok prispel k pozitívnej prognóze. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, premiér je pri vedomí, no s limitmi, ktoré takýto stav prináša.Nemyslí si ale, že by Ficov stav umožnil jeho prevoz do Bratislavy, či zahraničia v najbližších dňoch, a teda predseda vlády ostáva i naďalej v banskobystrickej nemocnici. Kaliňák si nemyslí, že by premiéra čakal ďalší operačný zákrok, no zdôraznil, že nie je lekár. Dodal ale, že riziko stále existuje, a Ficov stav ostáva vážny.Kaliňák doplnil, že štát musí fungovať ďalej, podotkol, že na budúci týždeň bude vláda pokračovať v programe nastavenom Ficom, konať by sa mali dve rokovania. Minister obrany a podpredseda vlády zdôraznil, že disponujú všetkými potrebnými kompetenciami na zabezpečovanie riadneho chodu štátu.V súvislosti s pozvaním k okrúhlemu stavu zvolanému zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim a úradujúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou avizoval, že s Čaputovou bude telefonovať. Opakovane uviedol, že rozumie potrebe zvolania takéhoto stretnutia.