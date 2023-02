Matovič vyzýva Čaputovú, aby za údajnú urážku Maďarov odvolala Káčera. Nečinnosťou vraj chráni jej „dúhového“ priateľa

Premyslený a vykalkulovaný útok

9.2.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby odvolala z funkcie šéfa rezortu diplomacie Rastislava Káčera za urážlivé vyjadrenia na adresu Maďarov. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede strany OĽaNO. Matovič dodal, že momentálne je len prezidentka zodpovedná, a ako jediná má moc za slovné útoky voči Maďarom ministra stiahnuť z funkcie.„Miesto toho, aby sa Káčer ospravedlnil, sa zahral na siláka a vyznel ako arogantný hulvát. Povedal, že sa nemá za čo ospravedlňovať, a tým dal svojim slovám desaťkrát väčšiu váhu a o to väčšiu nebezpečnosť," uviedol Matovič s tým, že Káčer len potvrdil, že svoje slová nepovedal len náhodne, ale že to bol premyslený a vykalkulovaný útok voči všetkým Maďarom.„Tento útok neprijali ako útok len Maďari za Dunajom ale aj ľudia, ktorí v našej krajine spolu žijú tisíc rokov, teda aj Maďari na Slovensku," dodal Matovič.Matovič zdôraznil, že to bol útok na 500-tisíc Maďarov na Slovensku, a prezidentka na to nijakým spôsobom nereaguje.„Kto mlčí, ten svedčí. Tým, že je ticho, súhlasí s tým, že Maďari čakajú na vhodnú chvíľu, kedy nám ukradnú našu zem," doplnil Matovič s tým, že nečinnosťou nechráni verejný záujem, ale svojho "dúhového" priateľa z ministerstva zahraničných vecí.Podľa Matoviča Káčer ukázal, že nie je hodný byť aj naďalej ministrom zahraničných vecí, pretože nechráni záujem SR.„Správa sa, akoby chránil záujmy cudzích mocností, ktorým vyhovuje, aby sa Slováci a Maďari opäť nenávideli a bojovali po slovenských dedinách proti sebe, ako to bolo kedysi," konštatoval.Matovič sa súčasne ospravedlnil za slová ministra Káčera všetkým Maďarom ako na Slovensku, tak i v zahraničí.„Keď pani prezidentka nestiahne ministra Káčera z funkcie, preberá zodpovednosť za pľuvanec do očí Maďarom žijúcim na Slovensku," uzavrel Matovič.Káčer v diskusnej relácii televízie Markíza odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko.„Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal.Matovič už v stredu na tlačovej besede povedal, že zo strany Káčera ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty," povedal a žiadal od Káčera ospravedlnenie.Káčer vo štvrtok na sociálnej sieti uviedol, že sa nebude ospravedlňovať za svoj výrok. „Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny, že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie,“ napísal.