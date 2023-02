Krajniak prisľúbil po stretnutí s prezidentkou Čaputovou rýchlu a adresnú pomoc ľuďom najviac ohrozeným chudobou

Nedostatočná pomoc určitým skupinám

Prezidentka po stretnutí uviedla, že v dôsledku zdražovania narástol počet ľudí, ktorí sú na Slovensku ohrození chudobou približne o 45-tisíc a chudoba sa tak týka približne 600-tisíc obyvateľov vo všetkých krajoch.

Chýba špecifikácia osôb a domácností

Mierne nad hranicou chudoby

9.2.2023 (SITA.sk) - Poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak prisľúbil rýchlu a adresnú pomoc pre obyvateľov, ktorí sú najviac ohrození chudobou.Vyhlásil to po štvrtkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a expertmi, na ktorom diskutovali o aktuálnej sociálnej a ekonomickej situácii, riešení dopadov aktuálnych kríz a chudoby na Slovensku.Na štvrtkovom stretnutí vyhodnocovali dopady jednotlivých opatrení vlády, pokiaľ ide o jednorazové aj dlhodobé dávky pre občanov.„Napriek tomu, že tá pomoc je poskytovaná, je skupina občanov, ktorým sa táto pomoc nedostáva dostatočne," zdôraznila prezidentka a dodala, že typickými kategóriami sú rodičia samoživitelia, či dôchodcovia, ktorí žijú sami alebo s minimálnymi dôchodkami.Prezidentka uviedla, že minister Krajniak pripravuje zmenu v kategórii dôchodcov, ktorým boli zmrazené minimálne dôchodky a ktorá im má dočasne vykompenzovať túto stratu.Prezidentka ďalej poznamenala, že chýba konkrétna a jasná špecifikácia osôb, prípadne domácností, ktoré pomoc štátu najviac potrebujú. Podľa nej je potrebná pre týchto ľudí adresná dávka a nie plošné opatrenie.Krajniak prisľúbil pokračovanie v rozhovoroch s odborníkmi na túto tému, aby bola pomoc prijatá v čo najkratšom možnom čase. Zároveň budú pripravovať širšie systémové opatrenia do doby, kým nastúpi nová vláda.Prezidentka na záver zdôraznila, že štát je povinný hľadať riešenie pre ľudí v núdzi a že chudobná spoločnosť je nestabilná a frustrovaná a môže viesť k radikalizácii.Minister Krajniak uviedol, že z približne 662-tisíc obyvateľov Slovenska ohorených chudobou je zhruba 50-tisíc takých, ktorí doposiaľ nedosiahli na pomoc štátu, s výnimkou energetickej pomoci.Podľa neho ide najmä o ľudí, ktorí sú mierne nad hranicou hmotnej núdze, a preto sa na nich nevzťahujú niektoré finančné kompenzácie štátu, napriek tomu, že ich príjem je nízky.Minister prisľúbil, že približne do 10. marca zvolá opätovne stretnutie odborníkov a pripravia návrh, ako adresne pomôcť týmto konkrétnym ľudom.