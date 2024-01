Matovič vzorovo platil dane, polícia pri prešetrovaní jeho firmy na popud Fica nenašla žiadne nezrovnalosti (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.1.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ešte ako šéf spoločnosti Region press vzorovo platil dane a polícia, ktorá jeho firmu prešetrovala na popud premiéra Roberta Fica , nenašla žiadne nezrovnalosti. Matovič to uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v reakcii na tvrdenia politikov strany Smer-SD , že optimalizoval dane v rozsahu 11,3 milióna eur.„Zobrali si komplet účtovníctvo a nenašli jednu jedinú faktúru, ktorá by bola zle zaúčtovaná," povedal Matovič. Zároveň označil stredajšiu tlačovú konferenciu politikov Smeru za výstavnú skriňu zločinu. „Čo človek, to obvinený alebo obžalovaný z mimoriadne ťažkých zločinov," doplnil Matovič.Podľa poslanca Smeru Tibora Gašpara vyplývajú podozrenia z trestnej činnosti Matoviča z výpovede bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa z roku 2020. Skutočnosť, že podozrenia neboli prešetrované podľa politikov Smeru dokazuje zaujatosť Úradu špeciálnej prokuratúry Prokuratúra však v reakcii uviedla, že predmetná daňová vec už bola predmetom trestného konania, ale i preverovania zo strany finančnej správy, ale i Kriminálneho úradu finančnej správy , pričom je verejne známe, že výsledok trestného konania bol taký, že trestné stíhanie bolo zastavené z dôvodu premlčania.„Tento záver bol konštatovaný v roku 2017, teda v čase, kedy bol pán Tibor Gašpar policajným prezidentom," zdôraznil Úrad špeciálnej prokuratúry.